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15 июня 2017Парфенова Татьяна

Sotheby’s представит на торгах две редких картины Кандинского

Полотна «Мурнау – пейзаж с зеленым домом» и «Композиция с белыми линиями» станут главными лотами на предстоящих торгах «Импрессионисты и искусство XX века»

Василий Кандинский

Василий Кандинский. «Мурнау – пейзаж с зеленым домом». Дерево, масло. 1909 г.

21 июня в Лондоне пройдут торги Sotheby`s «Импрессионисты и искусство XX века», на которых аукционный Дом представит одну из лучших работ раннего периода творчества Василия Кандинского «Мурнау – пейзаж с зеленым домом» (эстимейт £15-20 млн.)

Эта картина занимает особое место в творчестве раннего Кандинского. «В ослепительной феерии красок этого полотна отразился переломный момент в творчестве художника, переход от фигуративной живописи к абстракции, – говорит про это полотно Хелена Ньюман, член совета директоров Sotheby’s и сопредседатель отдела импрессионистов и искусства начала ХХ века. – Многие наиболее значительные работы Кандинского, созданные им в годы крайне напряженных поисков собственного творческого пути, хранятся в крупнейших музеях мира, что лишний раз свидетельствует о важном месте этой картины и её особой привлекательности для коллекционеров всего мира. Особенно если учесть, что произведение будет впервые представлено на аукционе после почти целого века пребывания в частной коллекции».

На торгах будет представлена также еще одна картина Василия Кандинского – «Композиция с белыми линиями», знаменующая переломный момент в искусстве XX века. «Композиция с белыми линиями» была написана Кандинским на пике творческого расцвета художника, – говорит Хелена Ньюман. – Работы подобного уровня крайне редко появляются на арт-рынке. Учитывая, что практически все самые значительные работы художника, созданные им в 1913 году, находятся в главных музеях мира, появление этой картины на аукционе представляет редкую возможность для коллекционеров всего мира стать обладателем выдающегося произведения, созданного великим художником ХХ века”.

Данная картина изначальна была передана в собрание музея Пензы в 1920 году, но затем вернулась в Москву, в Третьяковскую галерею, где и находилась до 1974 года, откуда была приобретена частным коллекционером. Картина никогда ранее не выставлялась на аукционах и впервые будет представлена на Sothebey`s в категории «Импрессионисты и искусство XX века». Ее эстимейт превышает 35 млн. долларов.

Василий Кандинский

Василий Кандинский. «Композиция с белыми линиями». Холст, масло. Написана в октябре 1913 г.

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