Sotheby's представил личную коллекцию декоратора Жака Гранжа

Жак Гранж — один из самых почитаемых декораторов Франции. Аукционный дом Sotheby's выставил на торги предметы искусства из личного собрания мэтра, известного своим изысканным и эклектичным вкусом. Мастер, виртуозно сочетающий антикварные раритеты и шедевры современного искусства в своих проектах — признанный гуру дизайнеров интерьера нового поколения.

Собрание представляет собой уникальный микс исторических арт-реликвий, образцов современного и актуального искусства. В их числе выдающиеся экземпляры дизайна ХХ века, антиквариат, рисунки ХIХ века и работы художников-символистов, отобранные с большой эрудицией и глубоким личным подходом, основанном на чувствах и эмоциях. Список впечатляет обилием имен выдающихся художников и дизайнеров ХХ - ХХI веков: Виктор Браунер, Александр Колдер, Макс Эрнст, Жан-Мишель Франк, Альберто и Диего Джакометти, Эйлин Грэй, Гектор Гимар, Дэмиан Херст, Дэвид Хокни, Йозеф Хоффман, Дональд Джадд, Пауль Клее, Арчибалд Нокс, Клод и Франсуа-Ксавье Лаланн, Фернан Леже, Анри Матисс, Хуан Миро, Александр Нолл, Арман Альбер Рато, Хироши Суджимото и Ив Танги.

Коллекция, включающая 150 лотов будет выствлена на аукцион 21 ноября.

Предварительные просмотры состоятся в выставочных залах Sotheby’s: в Гонконге 23 сентября -3 октября, В Лондоне 5-8 октября, в Нью-Йорке 6-9 ноября.

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