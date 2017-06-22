Сон в летнюю ночь: одеяла и подушки для лета

Подушка Thunder из премиальной коллекции Bedgear специально создана для тех, кто любит спать на животе. Внутри нее – уникальная двойная камера с технологией React. Она состоит из пласта пены с «памятью формы» с одной стороны и представляет собой сочетание пены с «памятью формы» и полиэфирного волокна в гранулах с другой. Такое тщательно подобранное сочетание идеально повторяет контуры тела, вследствие чего давление на голову и шею практически отсутствует. Технология React позволяет создать полноценные условия для здорового сна и быстрого восстановления сил.

Подушка сшита из специальной ткани с технологией Ver-Tex: она поглощает тепло, оставаясь при этом прохладной в течение всей ночи. 3D структура материала поддерживает интенсивный воздухообмен. Технологии воздухопроницаемости Air–X увеличивает вентиляцию материала, что позволяет избежать попадания вредных аллергенов и пыли внутрь подушки.