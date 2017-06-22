Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

ELLE Decoration

Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

22 июня 2017Парфенова Татьяна

Сон в летнюю ночь: одеяла и подушки для лета

Компания Askona представила коллекцию продуктов для лета с охлаждающим эффектом

Askona

Подушки Thunder из коллекции Bedgear - идеальное решение для сна в летнюю ночь

Подушка Thunder из премиальной коллекции Bedgear специально создана для тех, кто любит спать на животе. Внутри нее – уникальная двойная камера с технологией React. Она состоит из пласта пены с «памятью формы» с одной стороны и представляет собой сочетание пены с «памятью формы» и полиэфирного волокна в гранулах с другой. Такое тщательно подобранное сочетание идеально повторяет контуры тела, вследствие чего давление на голову и шею практически отсутствует. Технология React позволяет создать полноценные условия для здорового сна и быстрого восстановления сил.

Подушка сшита из специальной ткани с технологией Ver-Tex: она поглощает тепло, оставаясь при этом прохладной в течение всей ночи. 3D структура материала поддерживает интенсивный воздухообмен. Технологии воздухопроницаемости Air–X увеличивает вентиляцию материала, что позволяет избежать попадания вредных аллергенов и пыли внутрь подушки.

Askona

Подушки Thunder из коллекции Bedgear

Одеяло Sleep Professor Cooling Sensation с наполнителем из современного волокна на основе бамбука - отличное приобретение не только для лета, но и для любого времени года. Оно сшито из инновационного материала Outlast, который не только обладает охлаждающим эффектом, но и быстро обеспечивает максимально комфортный температурный баланс для вашего тела, а следовательно здоровый сон.

Askona

Одеяло Sleep Professor Cooling Sensation

Askona

Одеяло Sleep Professor Cooling Sensation

И, наконец, еще одна летняя новинка от компании Askona - защитный чехол Ver-Tex для матраса. Волокно, из которого он сделан, поможет создать уникальный микроклимат спального места. Материа отводит излишки тепла в жаркое время года и сохраняет спальное место прохладным на протяжении всей ночи. Кроме того чехол моментально реагирует на каждое ваше движение и улучшает циркуляцию воздуха. Так что тем, кто ложится спать, желаем вместе с компанией Askona спокойного сна! www.askona.ru


Askona

Материалы по темам

Спецпроекты

Основной инстинктВесна пришла, а надеть снова нечего. Наши мемы зарядят на лучший шопинг!
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Подводим итоги:Новый ангел BLONDME!
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз