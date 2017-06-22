Сон в летнюю ночь: одеяла и подушки для лета

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Компания Askona представила коллекцию продуктов для лета с охлаждающим эффектом
Подушки Thunder из коллекции Bedgear - идеальное решение для сна в летнюю ночь
Подушка Thunder из премиальной коллекции Bedgear специально создана для тех, кто любит спать на животе. Внутри нее – уникальная двойная камера с технологией React. Она состоит из пласта пены с «памятью формы» с одной стороны и представляет собой сочетание пены с «памятью формы» и полиэфирного волокна в гранулах с другой. Такое тщательно подобранное сочетание идеально повторяет контуры тела, вследствие чего давление на голову и шею практически отсутствует. Технология React позволяет создать полноценные условия для здорового сна и быстрого восстановления сил.
Подушка сшита из специальной ткани с технологией Ver-Tex: она поглощает тепло, оставаясь при этом прохладной в течение всей ночи. 3D структура материала поддерживает интенсивный воздухообмен. Технологии воздухопроницаемости Air–X увеличивает вентиляцию материала, что позволяет избежать попадания вредных аллергенов и пыли внутрь подушки.
Подушки Thunder из коллекции Bedgear
Одеяло Sleep Professor Cooling Sensation с наполнителем из современного волокна на основе бамбука - отличное приобретение не только для лета, но и для любого времени года. Оно сшито из инновационного материала Outlast, который не только обладает охлаждающим эффектом, но и быстро обеспечивает максимально комфортный температурный баланс для вашего тела, а следовательно здоровый сон.
Одеяло Sleep Professor Cooling Sensation
Одеяло Sleep Professor Cooling Sensation
И, наконец, еще одна летняя новинка от компании Askona - защитный чехол Ver-Tex для матраса. Волокно, из которого он сделан, поможет создать уникальный микроклимат спального места. Материа отводит излишки тепла в жаркое время года и сохраняет спальное место прохладным на протяжении всей ночи. Кроме того чехол моментально реагирует на каждое ваше движение и улучшает циркуляцию воздуха. Так что тем, кто ложится спать, желаем вместе с компанией Askona спокойного сна! www.askona.ru
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