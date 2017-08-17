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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    17 августа 2017

    Скорость и дизайн: 70 лет Ferrari

    70 лет назад родилась легенда Made in Italy – знаменитый логотип со стоящей на дыбах лошадью появился на капоте автомобиля Ferrari

    Марка, основанная великим Энцо Феррари, начинала с производства комплектующих, гоночных болидов, а в 1946 году с конвейера сошел Ferrari 125, ставший достижением послевоенного промышленного дизайна. В честь юбилея – несколько фактов об истории и дизайне Ferrari.

    Красный цвет

    Скорость и дизайн: 70 лет Ferrari фото [5]

    Fiat, на котором гонщик Феличе Назарро впервые разогнался до 119 км/ч

    Не все Ferrari окрашены в агрессивно-спортивный красный цвет, однако именно он прочно ассоциируется с этим брендом. Его история – это история победы Италии в гонках Гран-При: в начале века, в эпоху формирования международных соревнований, каждой стране соответствовал свой цвет болида (например, Англия выступала на зеленых, Бельгия – желтых и т.д.). В 1908 году абсолютную победу одержал Феличе Назарро на «фиате» соответствующего Италии красного цвета – этот красный навсегда запомнился Энцо Феррари и с тех пор стал фирменным цветом его компании.

    Флагманский бутик

    Скорость и дизайн: 70 лет Ferrari фото [4]

    Проект флагманского бутика Ferrari принадлежит известному дизайнеру Массимо Йоза Гини

    Интерьер флагманского магазина Ferrari в Милане придумал знаменитый Массимо Йоза Гини, известный участием в группе Memphis и сотрудничеством с такими мебельными марками, как Snidero, Flou, Moroso. Футуристические сложные формы из стекла и пластика, доминирующий фирменный цвет и множество развлечений: от симуляторов вождения до бутика одежды и книжного магазина.

    Русское участие

    Скорость и дизайн: 70 лет Ferrari фото [2]

    В разработке кресел для LaFerrari принимал участие русский дизайнер Данила Кузвесов

    В 2014 году в разработке первого гибридного суперкара в истории Ferrari принял участие промышленный дизайнер Данила Кузвесов. 33-летний екатеринбуржец отвечал за дизайн кресел Ferrari LaFerrari.

    Суперчасы

    Скорость и дизайн: 70 лет Ferrari фото [3]

    Часы MP-05 “LaFerrari”, Hublot

    Автомобильный бренд производит часы как самостоятельно, под маркой Ferrari, так и привлекая гигантов вроде Cartier. 15 апреля 1983 года президент ювелирно-часового дома Алан Доминик Перрен и Энцо Феррари объявили о создании часов Ferrarri-Formula. Швейцарцы Hublot не только добавили часы Ferrari к своей самой знаменитой линии Big Bang, но и создали уникальные MP-05 “LaFerrari” – один из самых сложных механизмов в мире. Помимо необычной формы, напоминающей двигатель суперкара LaFerrari, они обладают самым длительным запасом хода в мире – целых 50 (!) дней. Правда, и экземпляров вышло всего 50.

    Спортивная одежда

    Скорость и дизайн: 70 лет Ferrari фото [4]

    Кроссовки Puma Ferrari

    Ferrari сотрудничают с мировым брендом спортивной одежды Puma уже 12 лет: первая коллекция из двадцати предметов появилась в 2005 году. Сегодня в линии Puma Ferrari можно найти ветровки, ремни, футболки, бейсболки и, конечно, кроссовки. Технологичные материалы, узнаваемый стиль Ferrari и опыт Puma – залог успеха коллаборации.

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