Скорость и дизайн: 70 лет Ferrari

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70 лет назад родилась легенда Made in Italy – знаменитый логотип со стоящей на дыбах лошадью появился на капоте автомобиля Ferrari
Марка, основанная великим Энцо Феррари, начинала с производства комплектующих, гоночных болидов, а в 1946 году с конвейера сошел Ferrari 125, ставший достижением послевоенного промышленного дизайна. В честь юбилея – несколько фактов об истории и дизайне Ferrari.
Fiat, на котором гонщик Феличе Назарро впервые разогнался до 119 км/ч
Не все Ferrari окрашены в агрессивно-спортивный красный цвет, однако именно он прочно ассоциируется с этим брендом. Его история – это история победы Италии в гонках Гран-При: в начале века, в эпоху формирования международных соревнований, каждой стране соответствовал свой цвет болида (например, Англия выступала на зеленых, Бельгия – желтых и т.д.). В 1908 году абсолютную победу одержал Феличе Назарро на «фиате» соответствующего Италии красного цвета – этот красный навсегда запомнился Энцо Феррари и с тех пор стал фирменным цветом его компании.
Проект флагманского бутика Ferrari принадлежит известному дизайнеру Массимо Йоза Гини
Интерьер флагманского магазина Ferrari в Милане придумал знаменитый Массимо Йоза Гини, известный участием в группе Memphis и сотрудничеством с такими мебельными марками, как Snidero, Flou, Moroso. Футуристические сложные формы из стекла и пластика, доминирующий фирменный цвет и множество развлечений: от симуляторов вождения до бутика одежды и книжного магазина.
В разработке кресел для LaFerrari принимал участие русский дизайнер Данила Кузвесов
В 2014 году в разработке первого гибридного суперкара в истории Ferrari принял участие промышленный дизайнер Данила Кузвесов. 33-летний екатеринбуржец отвечал за дизайн кресел Ferrari LaFerrari.
Часы MP-05 “LaFerrari”, Hublot
Автомобильный бренд производит часы как самостоятельно, под маркой Ferrari, так и привлекая гигантов вроде Cartier. 15 апреля 1983 года президент ювелирно-часового дома Алан Доминик Перрен и Энцо Феррари объявили о создании часов Ferrarri-Formula. Швейцарцы Hublot не только добавили часы Ferrari к своей самой знаменитой линии Big Bang, но и создали уникальные MP-05 “LaFerrari” – один из самых сложных механизмов в мире. Помимо необычной формы, напоминающей двигатель суперкара LaFerrari, они обладают самым длительным запасом хода в мире – целых 50 (!) дней. Правда, и экземпляров вышло всего 50.
Кроссовки Puma Ferrari
Ferrari сотрудничают с мировым брендом спортивной одежды Puma уже 12 лет: первая коллекция из двадцати предметов появилась в 2005 году. Сегодня в линии Puma Ferrari можно найти ветровки, ремни, футболки, бейсболки и, конечно, кроссовки. Технологичные материалы, узнаваемый стиль Ferrari и опыт Puma – залог успеха коллаборации.