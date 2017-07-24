Шедевр Андреа Палладио выставлен на продажу

Супруги Карл и Салли Гейбл приняли решение расстаться с виллой, которую они приобрели в 1989 году, и выставили ее на продажу за 45 млн долларов. Вилла Корнаро по праву считается одним из шедевров великого Андреа Палладио: он создал ее в середине XVI века для знатного венецианца Джорджо Корнаро и его семьи. Помимо узнаваемого двухъярусного портика северного фасада, вилла славится скульптурами Камилло Марьяни, изображающими первых владельцев, и более чем сотней фресок на ветхозаветные и новозаветные сюжеты. Несмотря на долгую и славную историю, здание находится в прекрасном состоянии – за всю его историю у него было всего 6 владельцев, и каждый из них старался сохранить и приумножить красоту архитектурного творения Палладио. Благодаря Гейблам, например, здесь появилась мебель и свет от современных модных дизайнеров.