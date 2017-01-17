Сезонная распродажа коллекций Togas

Основанный в 1926 году в Греции Дом текстиля Togas, один из пионеров текстильного дела с богатыми традициями качества и уникальным наследием лучших мастеров европейской школы, приглашает Вас посетить бутики бренда в период проведения сезонной распродажи. Вы сможете приобрести постельное белье из элитного хлопка, тенселя, сатина или шелка, подушки и одеяла с наполнителем из пуха, шелка или синтетических волокон, комплекты штор, покрывала, а также текстиль для ванной и столовой со скидками до 50 процентов.

Скидки от 20 до 50 процентов также распространяются на избранные коллекции тканей, аксессуаров, карнизов, а также текстильных покрытий студии Togas Couture Interiors.

Акция проводится во всех бутиках бренда, а также в интернет магазине Togas. Адреса бутиков и подробную информацию об акции можно найти на сайтах: www.togas.com