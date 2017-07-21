Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    ELLE Decoration

    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    21 июля 2017Фурсова Ольга

    Сегодня открывается выставка Владимира Богданова «Ретроспектива»

    В рамках программы «Классика российской фотографии» в МАММ открывается выставка Владимира Богданова

    Сегодня открывается выставка Владимира Богданова «Ретроспектива»
    Сегодня открывается выставка Владимира Богданова «Ретроспектива»

    Известность фотографу Владимиру Богданову принесли портреты знаменитых современников – Лили Брик, Булата Окуджавы, Фаины Раневской, Мстислава Ростроповича, Арсения Тарковского, Михаила Горбачева, Андрея Сахарова. Владимир Богданов – один из самых ярких представителей «уличной фотографии». Что бы ни попадало в объектив его фотокамеры – московские дворики, волшебные набережные родного Ленинграда, переулки и улицы Вологды и Нижнего Новгорода – все оказывалось исполненным смысла и непоказного счастья бытия. Творчество Владимира Богданова – образец свободной гуманистической фотографии, в центре внимания которой отдельный человек.

    Выставка открыта до 10 сентября 2017 года.

    По адресу: Мультимедиа Арт Музей, Москва, Остоженка, 16.

    Сегодня открывается выставка Владимира Богданова «Ретроспектива»
    Сегодня открывается выставка Владимира Богданова «Ретроспектива»
    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз