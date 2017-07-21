Сегодня открывается выставка Владимира Богданова «Ретроспектива»

Известность фотографу Владимиру Богданову принесли портреты знаменитых современников – Лили Брик, Булата Окуджавы, Фаины Раневской, Мстислава Ростроповича, Арсения Тарковского, Михаила Горбачева, Андрея Сахарова. Владимир Богданов – один из самых ярких представителей «уличной фотографии». Что бы ни попадало в объектив его фотокамеры – московские дворики, волшебные набережные родного Ленинграда, переулки и улицы Вологды и Нижнего Новгорода – все оказывалось исполненным смысла и непоказного счастья бытия. Творчество Владимира Богданова – образец свободной гуманистической фотографии, в центре внимания которой отдельный человек.

Выставка открыта до 10 сентября 2017 года.

По адресу: Мультимедиа Арт Музей, Москва, Остоженка, 16.