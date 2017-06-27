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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

27 июня 2017Фурсова Ольга

Самые необычные дома в мире

Подборка самых странных и удивительных домов которые не так просто увидеть

Многим хочется выделиться с помощью своей недвижимости. Люди воздвигают огромные дома, создают вокруг них роскошные сады и привлекают внимание всяческими способами. А эти строения известны именно благодаря своей способности маскироваться.

Woodpile Studio. Нидерланды.

Здание было построено по проекту дизайнера Пита Хайна Эйка. Его грубоватый фасад отлично вписался в пригородный ландшафт, а через окна проникает много солнечного света прямо в записывающую студию.

Самые необычные дома в мире
Самые необычные дома в мире
Самые необычные дома в мире

Invisible Barn. Нью-Йорк.

Идея полностью покрыть деревянную конструкцию отражающей пленкой принадлежит компании STPMJ из Бруклина. Здание отражает близлежащий парк, поэтому его не так легко заметить.

Самые необычные дома в мире
Самые необычные дома в мире

Juniper House. Швеция.

Шведские архитекторы Ганс Мурман и Улла Альбертс придумали дом, который практически невиден с некоторых ракурсов. В отличие от предыдуего, у него нет отражающих элементов. Дизайнеры использовали фото окружающих деревьев, нанесенные на специальную ткань.

Самые необычные дома в мире
Самые необычные дома в мире

The Pinnacle. Нашвилл, США.

Этот двадцати девятиэтажный небоскреб расположен на юге США. Кроме оригинального дизайна, это здание еще и «зеленое» — оно имеет золотой сертификат за энергоэффективность, а также огромный сад на крыше.

Самые необычные дома в мире

Utility Substation. Нидерланды.

В каждом городе есть промышленные здания, на которые не очень приятно смотреть. Ройланд Оттен, дизайнер из Роттердама, придумал, как можно спрятать электрическую подстанцию.

Самые необычные дома в мире
Самые необычные дома в мире

Green Box. Италия.

Многие мечтают превратить свой гараж в студию или холостяцкую пещеру, но лишь немногие решаются на это. Итальянская компания Act_Romegiall не просто обновила его, она позволила природе этим заняться. Вьющиеся и цветущие растения теперь полностью закрывают металлическую раму.

Самые необычные дома в мире

Дом Aloni. Греция.

Это афинскую виллу невозможно найти, если не знать точного расположения. Это красивый почти подземный дом, крыша которого держится на двух каменных стенах.

Самые необычные дома в мире
Самые необычные дома в мире

The Desert House. Калифорния, США.

Благодаря необычной конструкции, на которую архитектора Ken Kellogg вдохновил броненосец, дом полностью защищен от ветров и жары, свойственных пустыне. Здание органично вписалось в скалистый ландшафт из-за используемых материалов: бетона, стекла, меди и стали.

Самые необычные дома в мире
Самые необычные дома в мире
Самые необычные дома в мире

Glass Farm. Нидерланды.

Новое здание, прикрывающее архитектурный памятник, возмутит кого угодно. Чтобы избежать такого недоразумения, голландские архитекторы из MVRDV спроектировали офисный комплекс, похожий на старую ферму, в которой стены и окна выполнены из стекла.

Самые необычные дома в мире
Самые необычные дома в мире

Lookout. Шотландия, Великобритания.

Это проект двух студентов Стратклайдского университета, Ангуса Ритчи и Даниэля Тайлера. Дом расположен в живописном национальном парке и вмещает всего трех человек.

Самые необычные дома в мире
Самые необычные дома в мире

The Dune House. Флорида, США.

Хорошо жить возле пляжа, а жить на пляже еще лучше! Еще в 1975 года архитектор Уильяма Моргана придумал и построил этот дом на побережье Атлантического океана.

Самые необычные дома в мире
Самые необычные дома в мире
Самые необычные дома в мире

The Pierre. Острова Сан Хуан, Вашингтон, США.

Если подойти к нему не с той стороны, то можно вообще не заметить. Дом расположен в скале и покрыт зеленой крышей. В этом здании интерьер сливается с экстерьером.

Самые необычные дома в мире
Самые необычные дома в мире
Самые необычные дома в мире

Cave Palace Ranch. Юта, США.

Один из самых оригинальных домов в США выдолблен в скале.

Самые необычные дома в мире
Самые необычные дома в мире
Самые необычные дома в мире

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