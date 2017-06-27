Самые необычные дома в мире

Многим хочется выделиться с помощью своей недвижимости. Люди воздвигают огромные дома, создают вокруг них роскошные сады и привлекают внимание всяческими способами. А эти строения известны именно благодаря своей способности маскироваться.

Woodpile Studio. Нидерланды.

Здание было построено по проекту дизайнера Пита Хайна Эйка. Его грубоватый фасад отлично вписался в пригородный ландшафт, а через окна проникает много солнечного света прямо в записывающую студию.

Invisible Barn. Нью-Йорк.

Идея полностью покрыть деревянную конструкцию отражающей пленкой принадлежит компании STPMJ из Бруклина. Здание отражает близлежащий парк, поэтому его не так легко заметить.

Juniper House. Швеция.

Шведские архитекторы Ганс Мурман и Улла Альбертс придумали дом, который практически невиден с некоторых ракурсов. В отличие от предыдуего, у него нет отражающих элементов. Дизайнеры использовали фото окружающих деревьев, нанесенные на специальную ткань.

The Pinnacle. Нашвилл, США.

Этот двадцати девятиэтажный небоскреб расположен на юге США. Кроме оригинального дизайна, это здание еще и «зеленое» — оно имеет золотой сертификат за энергоэффективность, а также огромный сад на крыше.

Utility Substation. Нидерланды.

В каждом городе есть промышленные здания, на которые не очень приятно смотреть. Ройланд Оттен, дизайнер из Роттердама, придумал, как можно спрятать электрическую подстанцию.

Green Box. Италия.

Многие мечтают превратить свой гараж в студию или холостяцкую пещеру, но лишь немногие решаются на это. Итальянская компания Act_Romegiall не просто обновила его, она позволила природе этим заняться. Вьющиеся и цветущие растения теперь полностью закрывают металлическую раму.

Дом Aloni. Греция.

Это афинскую виллу невозможно найти, если не знать точного расположения. Это красивый почти подземный дом, крыша которого держится на двух каменных стенах.

The Desert House. Калифорния, США.

Благодаря необычной конструкции, на которую архитектора Ken Kellogg вдохновил броненосец, дом полностью защищен от ветров и жары, свойственных пустыне. Здание органично вписалось в скалистый ландшафт из-за используемых материалов: бетона, стекла, меди и стали.

Glass Farm. Нидерланды.

Новое здание, прикрывающее архитектурный памятник, возмутит кого угодно. Чтобы избежать такого недоразумения, голландские архитекторы из MVRDV спроектировали офисный комплекс, похожий на старую ферму, в которой стены и окна выполнены из стекла.

Lookout. Шотландия, Великобритания.

Это проект двух студентов Стратклайдского университета, Ангуса Ритчи и Даниэля Тайлера. Дом расположен в живописном национальном парке и вмещает всего трех человек.

The Dune House. Флорида, США.

Хорошо жить возле пляжа, а жить на пляже еще лучше! Еще в 1975 года архитектор Уильяма Моргана придумал и построил этот дом на побережье Атлантического океана.

The Pierre. Острова Сан Хуан, Вашингтон, США.

Если подойти к нему не с той стороны, то можно вообще не заметить. Дом расположен в скале и покрыт зеленой крышей. В этом здании интерьер сливается с экстерьером.

Cave Palace Ranch. Юта, США.