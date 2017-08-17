Samsung проведет прямую трансляцию концерта Coldplay в виртуальной реальности

Отличная новость для всех фанатов британской группы Coldplay. Компания Samsung организует прямую трансляцию концерта группы, который состоится сегодня вечером на стадионе Soldier Field в Чикаго в 20:30 по местному времени (18 августа в 4:30 по Москве). Поклонники группы из более чем 50 странах мира, у которых есть очки виртуальной реальности Samsung Gear VR, смогут совершенно бесплатно погрузиться в атмосферу рок-феерии и насладиться идеальным 360-градусным обзором.

Чтобы подключиться к трансляции достаточно просто запустить приложение Samsung VR, используя очки Gear VR и совместимый с ними смартфон Samsung Galaxy. По окончании концерта запись будет доступна на сервисе Samsung VR еще в течение некоторого времени.