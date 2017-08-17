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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    17 августа 2017

    Samsung проведет прямую трансляцию концерта Coldplay в виртуальной реальности

    Концерт состоится 18 августа в 4:30 по московскому времени и будет доступен для просмотра всем владельцам Samsung Gear VR

    Samsung проведет прямую трансляцию концерта Coldplay в виртуальной реальности фото [4]

    Группа Coldplay

    Отличная новость для всех фанатов британской группы Coldplay. Компания Samsung организует прямую трансляцию концерта группы, который состоится сегодня вечером на стадионе Soldier Field в Чикаго в 20:30 по местному времени (18 августа в 4:30 по Москве). Поклонники группы из более чем 50 странах мира, у которых есть очки виртуальной реальности Samsung Gear VR, смогут совершенно бесплатно погрузиться в атмосферу рок-феерии и насладиться идеальным 360-градусным обзором.

    Чтобы подключиться к трансляции достаточно просто запустить приложение Samsung VR, используя очки Gear VR и совместимый с ними смартфон Samsung Galaxy. По окончании концерта запись будет доступна на сервисе Samsung VR еще в течение некоторого времени.

    Samsung проведет прямую трансляцию концерта Coldplay в виртуальной реальности фото [1]

    Очки виртуальной реальности Gear VR от Samsung

    Samsung проведет прямую трансляцию концерта Coldplay в виртуальной реальности фото [2]

    Очки виртуальной реальности Gear VR от Samsung

    «Мы в компании Samsung верим, что технологии виртуальной реальности не просто станут новым способом провести время, но полностью изменят индустрию развлечений. Возможность с головой окунуться в потрясающую атмосферу концерта на многотысячном стадионе, не покидая свою гостиную, - лишь один из примеров, - говорит Дмитрий Гостев, руководитель SamsungMobile в России. - Samsung постоянно работает над тем, чтобы будущее, описанное футурологами и авторами соответствующих книг, каждый день становилось все ближе».

    Концерт состоится в рамках мирового тура A Head Full of Dreams Tour , организованный Live Nation, который входит в пятерку самых кассовых туров всех времен. С марта 2016 года его посетили 4уже млн человек.

    Samsung проведет прямую трансляцию концерта Coldplay в виртуальной реальности фото [1]

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