Samsung проведет прямую трансляцию концерта Coldplay в виртуальной реальности

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Концерт состоится 18 августа в 4:30 по московскому времени и будет доступен для просмотра всем владельцам Samsung Gear VR
Группа Coldplay
Отличная новость для всех фанатов британской группы Coldplay. Компания Samsung организует прямую трансляцию концерта группы, который состоится сегодня вечером на стадионе Soldier Field в Чикаго в 20:30 по местному времени (18 августа в 4:30 по Москве). Поклонники группы из более чем 50 странах мира, у которых есть очки виртуальной реальности Samsung Gear VR, смогут совершенно бесплатно погрузиться в атмосферу рок-феерии и насладиться идеальным 360-градусным обзором.
Чтобы подключиться к трансляции достаточно просто запустить приложение Samsung VR, используя очки Gear VR и совместимый с ними смартфон Samsung Galaxy. По окончании концерта запись будет доступна на сервисе Samsung VR еще в течение некоторого времени.
Очки виртуальной реальности Gear VR от Samsung
Очки виртуальной реальности Gear VR от Samsung
«Мы в компании Samsung верим, что технологии виртуальной реальности не просто станут новым способом провести время, но полностью изменят индустрию развлечений. Возможность с головой окунуться в потрясающую атмосферу концерта на многотысячном стадионе, не покидая свою гостиную, - лишь один из примеров, - говорит Дмитрий Гостев, руководитель SamsungMobile в России. - Samsung постоянно работает над тем, чтобы будущее, описанное футурологами и авторами соответствующих книг, каждый день становилось все ближе».
Концерт состоится в рамках мирового тура A Head Full of Dreams Tour , организованный Live Nation, который входит в пятерку самых кассовых туров всех времен. С марта 2016 года его посетили 4уже млн человек.