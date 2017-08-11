«Сады и люди»: ландшафтный фестиваль на ВДНХ

11 августа 2017 года на площади перед павильоном №75 стартовал Международный фестиваль «Сады и люди». Более тридцати ландшафтных дизайнеров со всего мира создали сады и арт-объекты на тему «Контрасты в саду». Лучшие проекты были отобраны профессиональным жюри, которое возглавил известный французский ландшафтный архитектор Мишель Пена.

Также среди победителей 2017 года проекты «Тайник», «Память неба» и арт-объект «Я погиб подо Ржевом…» Алексея Шиманова, «Энергия природы» Марии Рогулевой и Татьяны Богачевой. Работа 4-го Международного фестиваля современного ландшафтного искусства, питомниководства и садоводства «Сады и люди» сопровождается насыщенной лекционной программой, уроками ландшафтного мастерства и тематическими экскурсиями. Площадка перед павильоном №75: 11–27 августа 2017 года с 10:00 до 22:00. Стоимость билетов: 400 рублей. Школьникам, студентам и пенсионерам — 200 рублей. Семейный билет на 4-х человек — 900 рублей.