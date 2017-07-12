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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    12 июля 2017Мирошник Лариса

    С днем рождения, Charles! 20 лет знаменитому дивану от B&B Italia

    Модульная система, созданная Антонио Читтерио в 1997 году отмечает круглую дату

    20 лет дивану Carles от B&B Italia

    Компания B&B Italia празднует 20-летие своего бестселлера — модульного дивана Charles. Культовая модель была спроектирована дизайнером Антонио Читтерио в 1997 году. Шедевр Made in Italy стал эталоном современного стиля и элегантности во всем мире. В честь круглой даты диванная система Charles 20 представлена в специальной версии, с новым покрытием в красно-оранжевой и серо-синей гамме.

    20 лет дивану Carles от B&B Italia

    Charles 20 — витрина шоу-рума B&B Italia в Милане на виа Дурини

    В честь события, в витринах шоу-румов B&B Italia по всему миру диван Charles 20 будет выствлен в специальной арт-инсталляции. По задумке авторов — бюро Migliore+Servetto Architects, икону дизайна окружает графичный фон, индивидуально подстроенный для каждого конкретного шоу-рума в разных городах мира. Экспозиция отражает яркие этапы истории прошедших 20-ти лет, в центре которой находится диван Charles как сивол постоянства и дизайна вне времени.

    20 лет дивану Carles от B&B Italia

    Живописный фон отражает события, новые технологии и научные исследования изменившие мир за прошедшие 20 лет. Главная идея арт-проекта показать динамично меняющийся мир, в центре которого неизменной константой остается лишь диван Charles.

    20 лет дивану Carles от B&B Italia

    Charles 20 — витрина шоу-рума B&B Italia в Нью-Йорке на Мэдисон Авеню

    Характеристики, которые сделали модульную систему Charles современной классикой: тонкая, но прочная структура, металлический каркас, наполнение холодным вспененным полиуретаном. Шестнадцать модулей разных размеров и назначения позволяют создавать многочисленные угловые и линейные комбинации для помещений любого типа и размера. Обивку можно выбрать из ткани или кожи, множества цветов и фактур.

    20 лет дивану Carles от B&B Italia

    Современная outdoor-версия с плетеными элементами дает возможность использовать диваны, шезлонги и кресла Charles в качестве элегантной садовой мебели.

    www.bebitalia.com

    20 лет дивану Carles от B&B Italia

    Диван Charles в современной outdoor версии также красив и актуален

    20 лет дивану Carles от B&B Italia
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