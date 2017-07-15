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Дизайн-дуэт Studio Morison воздвиг смелую инсталляцию в музейном комплексе Беррингтон-Холл. Деньги собранные за посещение объекта пойдут на реставрацию исторического парка
Участники арт-дуэта Studio Morison установили оригинальный павильон-«ананас» в саду исторической усадьбы Беррингтон-Холл. Постройка в стиле оригами стала популярным объектом внимания туристов и гостей графства Херефордшир в Англии.
Великолепная усадьба Беррингтон-Холл в Леминстере — шедевр архитектора Генри Холланда. Особняк в неоклассическом стиле, конца ХVIII-го века, принадлежавший лорд-мэру Лондона и члену Британского Парламента, сохранился практически в первозданном состоянии.
Вокруг дома, работающего сегодня как музей, расположен живописный парк с прудами, фонтанами и ухоженными газонами. Традиционный английский ландшафт и великолепный архитектурный ансамбль, рассказывающий о жизни английской аристократии прошлых веков привлекают в Беррингтон-Холл туристов со всего мира.
В доме-музее выставлена коллекции картин, мебели и одежды георгианской эпохи, а также костюмы из фильма «Гордость и предубеждение» по роману Джейн Остин.
Местные власти попросили художников Хитер и Иэна Морисон (Heather и Ivan Morison) создать современную инсталляцию, которая привлечет новых посетителей в Беррингтон-Холл и запуст сбор средств на восстановление комплекса.
Конструкция под названием Look! Look! Look! расположена на территории исторического сада в Георгианском стиле, созданного знаменитым ладштафтным архитектором Ланселотом Брауном. Проект стал его последней работой. Браун — крупнейший представитель системы английского пейзажного парка, отличительными чертами которого считаются «естественные» пруды, насыпи, газоны и гармонично распределённые купы деревьев.
В течение лета в павильоне буду происходить различные культурные и развлекательные мероприятия, включая концерты, светские вечеринки и коктейли, мастер-классы, занятия йогой и многое другое.
www.morison.info
www.nationaltrust.org.uk/berrington-hall