Конструкция под названием Look! Look! Look! расположена на территории исторического сада в Георгианском стиле, созданного знаменитым ладштафтным архитектором Ланселотом Брауном. Проект стал его последней работой. Браун — крупнейший представитель системы английского пейзажного парка, отличительными чертами которого считаются «естественные» пруды, насыпи, газоны и гармонично распределённые купы деревьев.