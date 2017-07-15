Участники арт-дуэта Studio Morison установили оригинальный павильон-«ананас» в саду исторической усадьбы Беррингтон-Холл. Постройка в стиле оригами стала популярным объектом внимания туристов и гостей графства Херефордшир в Англии.

Великолепная усадьба Беррингтон-Холл в Леминстере — шедевр архитектора Генри Холланда. Особняк в неоклассическом стиле, конца ХVIII-го века, принадлежавший лорд-мэру Лондона и члену Британского Парламента, сохранился практически в первозданном состоянии.

Вокруг дома, работающего сегодня как музей, расположен живописный парк с прудами, фонтанами и ухоженными газонами. Традиционный английский ландшафт и великолепный архитектурный ансамбль, рассказывающий о жизни английской аристократии прошлых веков привлекают в Беррингтон-Холл туристов со всего мира.

В доме-музее выставлена коллекции картин, мебели и одежды георгианской эпохи, а также костюмы из фильма «Гордость и предубеждение» по роману Джейн Остин.

Местные власти попросили художников Хитер и Иэна Морисон (Heather и Ivan Morison) создать современную инсталляцию, которая привлечет новых посетителей в Беррингтон-Холл и запуст сбор средств на восстановление комплекса.

Конструкция под названием Look! Look! Look! расположена на территории исторического сада в Георгианском стиле, созданного знаменитым ладштафтным архитектором Ланселотом Брауном. Проект стал его последней работой. Браун — крупнейший представитель системы английского пейзажного парка, отличительными чертами которого считаются «естественные» пруды, насыпи, газоны и гармонично распределённые купы деревьев.