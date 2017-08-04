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    04 августа 2017

    Фанфан-тюльпан! Новая коллекция от Designers Guild

    Английская марка представила коллекцию тканей и обоев Tulipa Stellata, посвященную цветению тюльпанов

    Новая коллекция Designers Guild

    Новая коллекция Tulipa Stellata от Designers Guild

    Цветочный принт в коллекциях английской марки Designers Guild встречается очень часто. Похоже, превращать комнаты в пышно цветущие сады – любимое занятие главного дизайнера марки Триши Гилд. Крупные бутоны роз, нежные букеты полевых цветов, экзотические лилии – каждый сезон дизайнеры придумывают что-то новое. Премьера марки – коллекция Tulipa Stellata. На этот раз художники фантазировали на тему цветения тюльпанов.

    Новая коллекция Designers Guild

    Триша Гилд, Designers Guild

    Новая коллекция Designers Guild

    Новая коллекция Tulipa Stellata от Designers Guild

    Создавая эскизы, художники брали за образец разные сорта - прежде всего это голландские тюльпаны. Авторы напоминают про времена, когда тюльпан символизировал успех и процветание. Вдохновением для них был Золотой век в Нидерландах. Выразительные бутоны всевозможных оттенков - от нежнейших до насыщенных, сочных, распускаются на тканях и обоях, поражая воображение своими красками. Авторы коллекции изобразили цветы в различном масштабе. В новую линию вошли узоры Delft, Ouill, Frittilaria, Damask Flower.

    Новая коллекция Designers Guild

    Новая коллекция Tulipa Stellata от Designers Guild

    Новая коллекция Designers Guild

    Новая коллекция Tulipa Stellata от Designers Guild

    Узор Tulipa Stellata Delft - крупный и выразительный. Контрастные бутоны выглядят на темном фоне очень живописно. Изысканный флористический орнамент подойдет и для классического интерьера. Рисунок Tulipa Stellata Frittilaria - совершенно другой по настроению. В орнаменте также фигурируют пионы, рябчик и василисник. Изображение напоминает ботаническую зарисовку. В узоре Tulipa Stellata Ouill присутствуют птичьи перья. Цветы на льне Tulipa Stellata Damask Flower - темно-сливового оттенка. В коллекции есть и однотонные ткани, которые могут выступать в интерьере как «компаньоны», разбавляя сложные насыщенные узоры.

    Новая коллекция Designers Guild

    Новая коллекция Tulipa Stellata от Designers Guild

    Новая коллекция Designers Guild

    Новая коллекция Tulipa Stellata от Designers Guild

    В коллекции Designers Guild помимо тканей и обоев, представлен большой выбор аксессуаров - ковров, декоративных подушек, пледов. www.designersguild.com


    Новая коллекция Designers Guild

    Новая коллекция Tulipa Stellata от Designers Guild

    Новая коллекция Designers Guild

    Новая коллекция Tulipa Stellata от Designers Guild

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