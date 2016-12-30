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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

30 декабря 2016

RES: новые коллекции фарфора

Мы побывали в гостях у амбициозного проекта RES

RES – молодой проект, реакция команды художников на привычные предметы и системы. Созданный в 2013 году проект прошел интересный путь, эволюционировал и развил несколько направлений. Один из самых примечательных проектов – RES Objects: фарфоровые украшения для интерьера, новогодние сувениры и елочные игрушки. В 2015 году команда показала серию фарфоровых украшений «Купола» (прототипом послужил храм Василия Блаженного). Они запомнились своим строгим архитектурным внешним видом, который изящно подчеркнут нежностью и белизной используемого фарфора.

RES: новые коллекции фарфора

Елочные игрушки из коллекции "Купола"

Отличительная особенность всех работ RES Objects – качественный фарфор, профессиональное исполнение, ручная роспись и всегда проработанная до мелочей подача. Ручная работа привносит в каждое изделие уникальность, невозможно встретить двух одинаковых. В этом году команда показала коллекцию стильных фарфоровых игрушек, вдохновленную символом года – Огненным петухом. Неизменно лаконичное украшение можно приобрести на самых значимых площадках Москвы: в ЦУМе, ГУМе («Шалтай-болтай»), в интернет-бутике AIZEL и других.

RES: новые коллекции фарфора

Елочная игрушка "Огненный петух"

Однако останавливаться на достигнутом команда RES не планирует. На 2017 год запланированы несколько новых коллекций, а также обновлена коллекция «Купола» и представлены еще две новые.
www.resdepot.ru

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