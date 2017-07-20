Реновация по-корейски: в Сеуле старую эстакаду переделали в пешеходную зону

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В Сеуле появился новый необычный парк, сооруженный прямо над городской магистралью голландской архитектурной студией MVRDV. Дизайнеры превратили бывшую эстакаду 1970-х годов, подлежавшую сносу, в километровую пешеходную улицу. В результате на месте бывшей транспортной развязки возник парк с 24 тыс. деревьями, лавочками и цветочными клумбами.
Новая пешеходная зона, получившая название Seoullo 7017, станет частью масштабного проекта по превращению главного южно-корейского мегаполиса в зеленый город для пешеходов. Название переводится как «Улица Сеула», где 70 - год строительства эстакады, а 17 - год ее реновации.
Бетонная конструкция высотой 16 метров соединяется многочисленными мостиками и лестницами с близлежащими отелями и магазинами. В будущем проект будет развиваться и дополняться новыми зелеными зонами и переходами на нижний уровень улицы. Парк планируют также использоваться как ботанический сад, где будут выращиваться растения и деревья для пересадки в другие районы Сеула.
Особенно эффектно Seoullo 7017 смотрится в ночное время, освещенный разноцветной подсветкой (ее цвет может меняться и адаптироваться к тематике уличных мероприятий и фестивалей, которые будут там регулярно проводиться).
Идею для этого проекта голландские архитекторы позаимствовали у Нью-Йорка и его знаменитого парка Хай Лайн протяженностью в 1,6 км, построенного на месте заброшенной железной дороги.