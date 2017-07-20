Реновация по-корейски: в Сеуле старую эстакаду переделали в пешеходную зону

В Сеуле появился новый необычный парк, сооруженный прямо над городской магистралью голландской архитектурной студией MVRDV. Дизайнеры превратили бывшую эстакаду 1970-х годов, подлежавшую сносу, в километровую пешеходную улицу. В результате на месте бывшей транспортной развязки возник парк с 24 тыс. деревьями, лавочками и цветочными клумбами.

Новая пешеходная зона, получившая название Seoullo 7017, станет частью масштабного проекта по превращению главного южно-корейского мегаполиса в зеленый город для пешеходов. Название переводится как «Улица Сеула», где 70 - год строительства эстакады, а 17 - год ее реновации.