ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    ELLE Decoration

    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    25 июля 2017Фурсова Ольга

    Реконструкция Музея Виктории и Альберта

    Расширение на 6400 кв. м и реконструкция произошли в музее Виктории и Альберта

    Реконструкция Музея Виктории и Альберта

    Открытый в 1852 году в лондонском районе Южный Кенсингтон музей Виктории и Альберта пережил обновление.

    Двор музея вымостили плиткой ручной работы — пятнадцать разнообразных линейных узоров выложены из 11 000 керамических элементов голландской марки Koninklijke Tichelaar Makkum. Стену, соединяющую два здания музея, превратили в колоннаду с воротами, открывающую вид на расположенный через дорогу Геологический музей. Появился также подземный зал для временных выставок. Для его сооружения во время раскопок было вынуто 22 500 кубометров земли.

    Так на выделенных 6400 кв. м дополнительной площади был реализован проект Exhibition Road Quarter с бюджетом £54,5 млн бюро AL_A архитектора Аманды Левит.

    Реконструкция Музея Виктории и Альберта
    Реконструкция Музея Виктории и Альберта
    Реконструкция Музея Виктории и Альберта
    Реконструкция Музея Виктории и Альберта
    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз