Реконструкция Музея Виктории и Альберта

Открытый в 1852 году в лондонском районе Южный Кенсингтон музей Виктории и Альберта пережил обновление.

Двор музея вымостили плиткой ручной работы — пятнадцать разнообразных линейных узоров выложены из 11 000 керамических элементов голландской марки Koninklijke Tichelaar Makkum. Стену, соединяющую два здания музея, превратили в колоннаду с воротами, открывающую вид на расположенный через дорогу Геологический музей. Появился также подземный зал для временных выставок. Для его сооружения во время раскопок было вынуто 22 500 кубометров земли.

Так на выделенных 6400 кв. м дополнительной площади был реализован проект Exhibition Road Quarter с бюджетом £54,5 млн бюро AL_A архитектора Аманды Левит.