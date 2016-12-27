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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

27 декабря 2016Аброськина Александра

Распродажа старой и запуск новой коллекции в MH Living

Шоу-рум MH Living обновляет ассортимент дизайнерских предметов интерьера

До Нового года остались считаные дни, но еще не поздно приобрести необычные дизайнерские подарки или оригинально обставить свой дом к празднику. Магазин MH Living объявил распродажу всей коллекции уходящего года. Скидки до 70% распространяются как на предметы мебели (от кроватей и комодов до стульев), так и на декоративные аксессуары (лампы, статуэтки, картины или зеркала). Бренд знаменит ассортиментом не только дорогих и уникальных вещей, но и изысканных предметов по демократичным ценам, так что медлить не стоит.

Распродажа старой и запуск новой коллекции в MH Living

Праздники праздниками, но готовиться к следующему сезона уже пора: MH Living одновременно запускают в продажу новую коллекцию 2017-го. Коллекция уже настраивает на весенний лад. Бархатная отделка мебели приобрела серебряный, фисташковый и фиалковый тона, а классические кожаные диваны выделяются новыми оттенками горчицы и сухой полыни.

Анималистичные аксессуары и природные мотивы декоративных панно напоминают о лете. Бабочки, птицы, рыбы и цветущие деревья не дадут забыть о том, что холода не вечны, и уже через несколько месяцев природа проснется и зацветет новыми красками.

Распродажа продлится до Рождества. Ознакомиться с новой коллекцией и скидками можно на сайте www.mhliving.ru

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