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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

29 июня 2017

«Ракета» приземлилась на Тверской

В конце июня самый знаменитый российский часовой бренд «Ракета» открыл первый бутик в Москве

«Ракета» на Тверской

Интерьер бутика «Ракета» в Москве

В часовом мире произошло событие, значение которого трудно переоценить: в Москве наконец открылся магазин российских часов «Ракета». Бутик бренда, ведущего свою историю с XVIII века, когда Петр I основал знаменитый Петродворцовый Часовой Завод, легко найти в самом центре столицы, по адресу Тверская, 4. Не ошибетесь: рядом расположились гостиницы Ritz-Carlton, Four Seasons и «Националь», а также здание Государственной думы.
2017-й стал важным годом для «Ракеты» – недавно мы писали об открытии бутика марки на Вандомской площади в Париже, локации, известной всем поклонникам роскоши в мире.

«Ракета» на Тверской

«Ракета» производит собственные механизмы от А до Я

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