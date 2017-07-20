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    20 июля 2017

    Радужный свет: новая коллекция Rosie Li

    Новая коллекция света Bubbly американского дизайнера вдохновлена мыльными пузырями

    Rosie Li

    Предметы из новой коллекции света нью-йоркского дизайнера Рози Ли переливаются всеми цветами радуги, как и их недолговечный прототип – мыльные пузыри. Настольные лампы, люстры и бра сделаны из полированной латуни, а для создания «бензинового» эффекта использовались масляная бронза и полированный никель.

    Rosie Li

    «Главная проблема в создании коллекции заключалась в том, чтобы достичь баланса между органической живостью и структурированной простотой», – говорит дизайнер Рози Ли. Работая с инженером Филиппом Уоткинсом, ее партнером по студии Rosie Li, она экспериментировала с группировкой шаров, создавая различные композиции. Лучшие из них вошли в коллекцию Bubbly, представленную в этом году на выставке ICFF в Нью-Йорке.

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