Радужный свет: новая коллекция Rosie Li

Предметы из новой коллекции света нью-йоркского дизайнера Рози Ли переливаются всеми цветами радуги, как и их недолговечный прототип – мыльные пузыри. Настольные лампы, люстры и бра сделаны из полированной латуни, а для создания «бензинового» эффекта использовались масляная бронза и полированный никель.

«Главная проблема в создании коллекции заключалась в том, чтобы достичь баланса между органической живостью и структурированной простотой», – говорит дизайнер Рози Ли. Работая с инженером Филиппом Уоткинсом, ее партнером по студии Rosie Li, она экспериментировала с группировкой шаров, создавая различные композиции. Лучшие из них вошли в коллекцию Bubbly, представленную в этом году на выставке ICFF в Нью-Йорке.