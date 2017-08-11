Проект светодизайна из Сургута вошел в шорт-лист международной премии

Дворец искусств, открытый в 2016 году, – один из самых масштабных и технически продвинутых концертных залов Сибири: его сцена оборудована многоуровневой оркестровой ямой, поворотным кругом для технически сложных постановок и даже полетным устройством для цирковых представлений. Но в первую очередь здание удивляет светодизайном, преображаясь к вечеру.

Стеклянный фасад, расположенный по всей ширине главного входа, в темноте превращается в гигантский экран с независимыми светодиодами, способный воспроизводить видео. Подсветка остального здания поддерживает изображение на основном экране визуальными эффектами.

Авторами концепции стали специалисты компании СТК МТ «Электро».