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    11 августа 2017

    Проект светодизайна из Сургута вошел в шорт-лист международной премии

    Проект освещения Дворца искусств «Нефтяник» в Сургуте вошел в шорт-лист международной премии DarcAwards 2017 в номинации «Лучший высокобюджетный проект наружного освещения»

    свет Сургут

    Дворец искусств, открытый в 2016 году, – один из самых масштабных и технически продвинутых концертных залов Сибири: его сцена оборудована многоуровневой оркестровой ямой, поворотным кругом для технически сложных постановок и даже полетным устройством для цирковых представлений. Но в первую очередь здание удивляет светодизайном, преображаясь к вечеру.

    Стеклянный фасад, расположенный по всей ширине главного входа, в темноте превращается в гигантский экран с независимыми светодиодами, способный воспроизводить видео. Подсветка остального здания поддерживает изображение на основном экране визуальными эффектами.

    Авторами концепции стали специалисты компании СТК МТ «Электро».

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