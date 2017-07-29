Передача знакового полотна Булатова «Картина и зрители» открывает долгосрочную программу «Меценаты и дарители — Третьяковской галерее». Ее цель — комплектация фондов отечественного искусства ХХ и XXI веков. В 2006 году для большой ретроспективы Эрика Булатова, Третьяковская галерея привозила работы мастера из 29 крупнейших музеев мира. Так как в самой Третьяковской галерее картин Булатова, одного из самых известных художников ХХ века, почти нет. Есть две ранние работы, и еще одну — «Тучи растут» он написал в 2006 году к 150-летию Третьяковской галереи по ее заказу. Полотно «Картина и зрители» — прямой диалог со знаменитой картиной Александра Иванова «Явление Христа народу». В этом смысле она идеально вписалась в пространство Третьяковки, и музей горячо поддерживает это мнение. «Картина и зрители» выставлена в том же зале, где находится полотно Александра Иванова. Это выставка-встреча двух веков и художественных направлений — академизма и концептуализма. Встреча двух художников и разных пониманий пространства картины.





