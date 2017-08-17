Под Парижем появился музей насекомых

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Необычный музей со смотровой площадкой в парковой зоне спроектирован архитектурными студиями AWP и HHP
Недалеко от Парижа, в парковой зоне у городка Карьер-су-Пуасси, появился необычный музей, в котором можно наблюдать за жизнью насекомых. Он разместился на бывшем пустыре площадью 113 га на берегу Сены, где по санитарным нормам нельзя было строить жилые дома. В 2011 году был проведен тендер на рекультивации этой зоны, который выиграла парижская архитектурная студия AWP (в сотрудничестве со швейцарской фирмой HHF).
Работы предстояли немалые. Для начала пришлось провести полную очистку земли и составить план парковой зоны (этим занималась ландшафтная студия Agence TER), затем высадить на голой земле сотни деревьев и кустарников и, наконец, возвести деревянные строения.
Архитектурным проектом руководила основатель студий AWP и HHF Алессандра Чанкетта. По замыслу, на бывшем пустыре должны появиться музей насекомых, смотровая площадка, закусочная под открытым небом и два десятка небольших сооружений вроде беседок, детских площадок и даже «зеленый театр» со сценой. В июне состоялось официальное открытие первых двух строений: собственно музея и 12-метровой смотровой башни, с которой открывается 360-градусный обзор на весь парк.
Музей представляет собой пять соединенных друг с другом деревянных модулей, внутри которых стоят вольеры с насекомыми. Вечером здание подсвечивается снаружи неоновой подсветской.
Смотровая башня собрана из четырех модулей без одной или нескольких стен, как бы поставленных друг на друга, как в детском конструкторе. Они соединены стальной лестницей, которая поднимает на высоту 12 метров.
Строительство обошлось в 5,2 млн евро, а реализация всего проекта потребует около 25 млн. евро.