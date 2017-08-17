Под Парижем появился музей насекомых

Недалеко от Парижа, в парковой зоне у городка Карьер-су-Пуасси, появился необычный музей, в котором можно наблюдать за жизнью насекомых. Он разместился на бывшем пустыре площадью 113 га на берегу Сены, где по санитарным нормам нельзя было строить жилые дома. В 2011 году был проведен тендер на рекультивации этой зоны, который выиграла парижская архитектурная студия AWP (в сотрудничестве со швейцарской фирмой HHF).

Работы предстояли немалые. Для начала пришлось провести полную очистку земли и составить план парковой зоны (этим занималась ландшафтная студия Agence TER), затем высадить на голой земле сотни деревьев и кустарников и, наконец, возвести деревянные строения.