Почтовые марки с шедеврами современной архитектуры Великобритании

Олимпийский центр водных видов спорта в Лондоне, 2011

Государственная почтовая служба Royal Mail выпустила коллекцию марок с изображениями наиболее значимых архитектурных сооружений современной Великобритании. Для серии были отобраны 10 наиболее ярких и резонансных проектов, воздвигнутых в стране течение последних 20 лет.

Конференц-центр Clyde Auditorium в Глазго, 2000

Опубликованные общественные здания были созданы звездными архитекторами и ведущими арх-бюро. В числе объектов: Олимпийский центр водных видов спорта по проекту Захи Хадид, ботанический сад «Эдем» созданный архитектором Николасом Гримшо, новый корпус галереи Тейт Модерн от бюро Herzog & de Meuron и другие.

Ботанический сад в графстве Корнуолл. Проект «Эдем», 2001

Марки с шедеврами современной архитектуры — один из многих проектов королевской почты Британии, связанных с миром дизайна, современного искусства и культуры. В числе арт-коллекций последних лет — почтовые марки посвященные Дэвиду Боуи и серия с изображением культовых творений звезд британской моды. В коллекции были представлены произведения Александра Маккуина, Вивьен Вествуд, Пола Смита и других. Такие издания вызывают повышенный интерес поклонников дизайна, быстро становясь коллекционной редкостью.

Здание Шотландского парламента в Эдинбурге, 2004

Сувенирную серию Royal Mail 10 зданий, символизирующих “ренессанс современной архитектуры в Великобритании последних лет” можно приобрести на сайте компании. Представлено три варианта издания: коллекционный лист с 10 марками (7 фунтов), набор открыток (4,5 фунта) и постер с изображением марок в раме (29,99 фунтов). www.royalmail.com

Корпус Блаватник-билдинг (бывший Switch House) Галереи Тейт Модерн в Лондоне, 2016

Национальная Ассамблея Уэльса, 2006

Северный филиал Имперского военного музея в Манчестере, 2001

Библиотека Бирмингема, 2013

Информационно-туристический центр Мостовой гигантов, 2012