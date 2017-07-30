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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    30 июля 2017Мирошник Лариса

    Почтовые марки с шедеврами современной архитектуры Великобритании

    Британская почта Royal Mail выпустила марки с изображением зданий, отражающих архитектурное возрождение соединенного королевства

    Почтовые марки с шедеврами современной архитектуры Великобритании

    Олимпийский центр водных видов спорта в Лондоне, 2011

    Государственная почтовая служба Royal Mail выпустила коллекцию марок с изображениями наиболее значимых архитектурных сооружений современной Великобритании. Для серии были отобраны 10 наиболее ярких и резонансных проектов, воздвигнутых в стране течение последних 20 лет.

    Почтовые марки с шедеврами современной архитектуры Великобритании

    Конференц-центр Clyde Auditorium в Глазго, 2000

    Опубликованные общественные здания были созданы звездными архитекторами и ведущими арх-бюро. В числе объектов: Олимпийский центр водных видов спорта по проекту Захи Хадид, ботанический сад «Эдем» созданный архитектором Николасом Гримшо, новый корпус галереи Тейт Модерн от бюро Herzog & de Meuron и другие.

    Почтовые марки с шедеврами современной архитектуры Великобритании

    Ботанический сад в графстве Корнуолл. Проект «Эдем», 2001

    Марки с шедеврами современной архитектуры — один из многих проектов королевской почты Британии, связанных с миром дизайна, современного искусства и культуры. В числе арт-коллекций последних лет — почтовые марки посвященные Дэвиду Боуи и серия с изображением культовых творений звезд британской моды. В коллекции были представлены произведения Александра Маккуина, Вивьен Вествуд, Пола Смита и других. Такие издания вызывают повышенный интерес поклонников дизайна, быстро становясь коллекционной редкостью.

    Почтовые марки с шедеврами современной архитектуры Великобритании

    Здание Шотландского парламента в Эдинбурге, 2004

    Сувенирную серию Royal Mail 10 зданий, символизирующих “ренессанс современной архитектуры в Великобритании последних лет” можно приобрести на сайте компании. Представлено три варианта издания: коллекционный лист с 10 марками (7 фунтов), набор открыток (4,5 фунта) и постер с изображением марок в раме (29,99 фунтов).

    www.royalmail.com

    Почтовые марки с шедеврами современной архитектуры Великобритании

    Корпус Блаватник-билдинг (бывший Switch House) Галереи Тейт Модерн в Лондоне, 2016

    Почтовые марки с шедеврами современной архитектуры Великобритании

    Национальная Ассамблея Уэльса, 2006

    Почтовые марки с шедеврами современной архитектуры Великобритании

    Северный филиал Имперского военного музея в Манчестере, 2001

    Почтовые марки с шедеврами современной архитектуры Великобритании

    Библиотека Бирмингема, 2013

    Почтовые марки с шедеврами современной архитектуры Великобритании

    Информационно-туристический центр Мостовой гигантов, 2012

    Почтовые марки с шедеврами современной архитектуры Великобритании

    Новое здание театра «Эвримен» в Ливерпуле, 2013. Фасад здания украшен солнцезащитными панелями с фото 105-ти реальных жителей города

    Почтовые марки с шедеврами современной архитектуры Великобритании
    Почтовые марки с шедеврами современной архитектуры Великобритании

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