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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    25 июля 2017

    По последней моде: Alcantara представила новую фэшн-коллекцию

    Премьера состоялась на выставке Milano Unica, а в сентябре ее можно будет увидеть на выставке Première Vision в Париже

    Alcantara Осень-Зима 2018/2019

    Alcantara Осень-Зима 2018/2019

    Итальянская компания Alcantara, производитель одноименного запатентованного материала, тесно связана с миром моды. Она сотрудничает со многими известными модными Домами и фэш-марками, такими как Max Mara, Yohji Yamamoto, Aquiliano Rimondi, Alessandro dell`Acqua и др., а также выпускает коллекции сумок и аксессуаров под собственным брендом Alcantara.

    Недавно она представила публике новую модную коллекцию Осень-Зима 2018/2019, которая в полной мере олицетворяет стиль и дух бренда и отвечает всем актуальным тенденциям в моде и дизайне. Это результат кропотливой творческой работы дизайн-отдела и серьезных исследований в области материалов, который максимально отражает инновационность и многофункциональность материала Alcantara.

    Alcantara Осень-Зима 2018/2019

    Alcantara Осень-Зима 2018/2019

    Alcantara Осень-Зима 2018/2019

    Alcantara Осень-Зима 2018/2019

    Коллекция отличается неповторимым эффектом soft touch и палитрой природных цветов, составленной из оттенков синего, серого и зеленого. Дизайнеры отдают предпочтение необычным текстурам и оригинальным сочетаниям материалов (например, комбинированию Alcantara с кружевом, экомехом, шерстью). Эффект «металлик» и блестящие нити придают материалу роскошный вид. Отделка стала еще более эксклюзивной и авангардистской благодаря микросферической печати, создающей эффект мелкой полоски в тон, или плиссировке с разноцветными вкраплениями.

    Alcantara Осень-Зима 2018/2019

    Alcantara Осень-Зима 2018/2019

    Впервые в фешн-коллекцию Alcantara вошли решения для мужчин - для тех, кто следит за модой, внимателен к деталям и при этом осознанно относится к проблемам окружающей среды. Alcantara - «углеродно-нейтральный» материал, который не наносит вреда природе, что в 2009 году было подтверждено специальным сертификатом.

    Новую коллекцию Alcantara (предметы одежды, сумки и аксессуары) уже сейчас можно приобрести в концептуальном магазине бренда на улице Verri 8 в Милане. Кроме того в экспозиции представлены высокотехнологичные продукты, созданные в сотрудничестве с самыми престижными международными компаниями.

    Alcantara Осень-Зима 2018/2019

    Alcantara Осень-Зима 2018/2019

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