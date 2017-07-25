Итальянская компания Alcantara, производитель одноименного запатентованного материала, тесно связана с миром моды. Она сотрудничает со многими известными модными Домами и фэш-марками, такими как Max Mara, Yohji Yamamoto, Aquiliano Rimondi, Alessandro dell`Acqua и др., а также выпускает коллекции сумок и аксессуаров под собственным брендом Alcantara.

Недавно она представила публике новую модную коллекцию Осень-Зима 2018/2019, которая в полной мере олицетворяет стиль и дух бренда и отвечает всем актуальным тенденциям в моде и дизайне. Это результат кропотливой творческой работы дизайн-отдела и серьезных исследований в области материалов, который максимально отражает инновационность и многофункциональность материала Alcantara.