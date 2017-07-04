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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    04 июля 2017Мирошник Лариса

    Первый шоу-рум фабрики Officine Gullo открылся в Москве

    Торжественное открытие монобрендового салона состоялось на Патриарших прудах

    Первый шоу-рум фабрики Officine Gullo открылся в Москве

    Итальянская фабрика Officine Gullo производит уникальные кухни из металла и кулинарное оборудование с элементами традиционного стиля. Первый в России шоу-рум фабрики из Флоренции открылся на улице Спиридоновка 24/1, вблизи Патриарших прудов — одного из самых престижных жилых районов столицы.

    Первый шоу-рум фабрики Officine Gullo открылся в Москве

    Кухня Sforza Palace. Ее фасады, системы хранения, отделки, встроенная техника и рабочие поверхности сделаны целиком из металла.

    В помещении площадью более 100 м/кв представлены великолепные кухонные гарнитуры и кулинарное оборудование из металла, созданные командой дизайнеров и мастеров из Италии. Новое пространство Officine Gullo разработано для профессионалов мебельного рынка, декораторов и дизайнеров интерьера. Здесь вместе с клиентами, они могут воочию увидеть и оценить достоинства кухонной мебели, техники и оборудования Made in Italy.

    Первый шоу-рум фабрики Officine Gullo открылся в Москве

    Братья Пьетро и Андреа Гулло — владельцы фабрики Officine Gullo и Сильверио и Андреа Мариан, компания WWTS, встречают гостей у входа в шоу-рум

    Помимо профессионального и полупрофессионально оборудования, кухонной мебели и варочных центров Officine Gullo, в шоу-руме представлена кулинарная техника для дома из линейки Restart. Все элементы, корпуса, ручки, створки и тд сделаны вручную из литого и кованного металла. В производстве используюся нержавеющая сталь, медь, бронза, алюминий, чугун и другие качественные сплавы. Производство находится в итальянской Тоскане, а уровень исполнения гарантирован лучшими мастерами из Италии.

    Первый шоу-рум фабрики Officine Gullo открылся в Москве

    Особенность кухни Medici Palace в классическом стиле — роскошные отделки цельными листами кованой меди

    В дальнейшем, любой покупатель кухонного оборудования Officine Gullo сможет получить профессиональную помощь и консультацию, приобрести оригинальные комплектующие, обратившись в шоу-рум. А еще, в салоне представлены первоклассная медная и стальная посуда ручной работы, кулинарные аксессуары и кухонные приборы, также сделанные руками итальянских мастеров Officine Gullo.

    Первый шоу-рум фабрики Officine Gullo открылся в Москве

    Медная посуда из ассортимента Officine Gullo

    Гостей открытия шоу-рума — ведущих архитекторов и декораторов Москвы радушно встречали владельцы фабрики братья Андреа и Пьетро Гулло и представители бренда в России Сильверио и Андреа Мариан из компании WWTS. Теплый летний вечер украсила шумная коктейльная вечеринка в итальянском стиле.

    Адрес шоу-рума в Москве: ул. Спиридоновка 24/1

    officinegullo.com/ru/


    Первый шоу-рум фабрики Officine Gullo открылся в Москве

    Кухонный остров OG168

    Первый шоу-рум фабрики Officine Gullo открылся в Москве

    В шоу-руме можно увидеть и потрогать различные варианты отделок из металла

    Первый шоу-рум фабрики Officine Gullo открылся в Москве

    Итальянский повар мастерски разливает шампанское по нескольким фужерам одновременно

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