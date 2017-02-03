Первый отель Hyatt Regency откроется в Москве

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Гостиница станет частью квартала «Арена Парк» рядом с обновленным стадионом Динамо
Новый Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park станет частью квартала «Арена Парк», строящегося рядом с Центральным стадионом Динамо. Его открытие запланировано на вторую половину 2017 года.
Новый Hyatt Regency Moscow рассчитан на 298 номеров, включая 39 сьютов и 56 апартаментов бизнес-класса. В отеле будут открыты четыре ресторана и бара, конференц- и банкетные залы, а также фитнес- и спа-центры.
Удобное расположение в пределах Третьего транспортного кольца делает Hyatt Regency Moscow отличной площадкой для деловых мероприятий, тренингов и личных встреч. Непосредственная близость от стадиона «Динамо» — веское преимущество выбора отеля для проживания во время крупных спортивных и развлекательных мероприятий.
На сегодняшний день в России уже работают три гостиницы под брендом Hyatt в разных городах — Ararat Park Hyatt Moscow, Hyatt Regency Ekaterinburg и Hyatt Regency Sochi.
Проект «ВТБ Арена Парк» — реконструкция и адаптация под современное использование Центрального стадиона «Динамо» и прилегающей территории. Спортивный, развлекательный и торговый комплекс«ВТБ Арена» — это Центральный стадион «Динамо» на 45 000 мест, комплекс «Арена Парк» — деловые и торговые помещения, отель, конгресс-холл на более чем 700 гостей, бизнес-центр, жилые комплексы на более чем 1000 апартаментов и паркинг. А также, тренировочная академия на площадках для более чем 20-ти видов спорта, парк и места для отдыха и развлечений. Строительство комплекса началось в 2012 году, стадион откроется в 2017 году.
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