Первый отель Hyatt Regency откроется в Москве

Новый Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park станет частью квартала «Арена Парк», строящегося рядом с Центральным стадионом Динамо. Его открытие запланировано на вторую половину 2017 года.

Новый Hyatt Regency Moscow рассчитан на 298 номеров, включая 39 сьютов и 56 апартаментов бизнес-класса. В отеле будут открыты четыре ресторана и бара, конференц- и банкетные залы, а также фитнес- и спа-центры.

Удобное расположение в пределах Третьего транспортного кольца делает Hyatt Regency Moscow отличной площадкой для деловых мероприятий, тренингов и личных встреч. Непосредственная близость от стадиона «Динамо» — веское преимущество выбора отеля для проживания во время крупных спортивных и развлекательных мероприятий.

На сегодняшний день в России уже работают три гостиницы под брендом Hyatt в разных городах — Ararat Park Hyatt Moscow, Hyatt Regency Ekaterinburg и Hyatt Regency Sochi.