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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

13 января 2017Мирошник Лариса

Первая серия встраиваемой бытовой техники Indesit

Линейка кухонных приборов Aria — надежная помощь для всей семьи

Первая серия встраиваемой техники Aria от Indesit впишется в дизайн любой кухни и сделает жизнь большой семьи легче и приятней. Приборы оценят семьи устраивающие большие обеды для родственников и друзей. В коллекции представлены — духовые шкафы, микроволновые печи, вытяжки, индукционные и газовые панели.

Встраиваемая бытовая техника Aria от Indesit

Духовой шкаф Aria оснащен 80-ю предустановленными автоматическими рецептами, микроволновая печь быстро приготовит и подогреет еду, индукционная варочная панель позволит размещать посуду разных размеров и форм, а вытяжка обладает улучшенным механизмом вентиляции.


Встраиваемая бытовая техника Aria от Indesit

Итальянский дизайн, элегантные линии и невероятная легкость в использовании — особенности новой коллекции. Встраиваемый духовой шкаф Aria оснащен функцией Turn&Cook: температура, время и другие параметры задаются автоматически. Владельцу нужно лишь подготовить ингредиенты и выбрать кулинарную программу. 80 автоматических режимов позволят приготовить любое блюдо в течение часа.


Встраиваемая бытовая техника Aria от Indesit

Режим FullSurfaceGrill позволяет готовить овощи или сочный мясной стейк на гриле. Пять уровней приготовления, большой противень и полезный объем 71 литр дает возможность создавать большие и очень большие порции. Внутренняя подсветка освещает блюдо со всех строн, поэтому больше не нужно открывать дверцу во время работы с проверкой готово ли блюдо.

Технология Click&Clean позволяет извлечь стекло духового шкафа. Благодаря чему, его можно вымыть в посудомоечной машине или под краном. Особое эмалевое покрытие внутренней поверхности позволяет обойтись без использования химических средств. Еще духовой шкаф можно очистить паром за 35 минут при температуре 90 градусов. Большой цифровой дисплей и простая навигация делают процесс управления легким даже для новичка.


Встраиваемая бытовая техника Aria от Indesit

Линейка встраиваемых микроволновок включает три модели: печь объемом в 22 литра, подходящую для размещения на верхней полке кухонного шкафа, вместительную печь 31 литр, шириной всего 28 см, а также печь объемом в 40 литров, с небольшими габаритами, подходящую для стандартной ниши 45 см. Два источника излучения прогревают блюдо со всех сторон. Печь оснащена дополнительной крышкой, позволяющей разогревать два блюда одновременно или готовить, не загрязняя внутреннюю поверхность печи. Интерактивный интерфейс поможет выбрать нужные параметры.


Встраиваемая бытовая техника Aria от Indesit

Индукционные варочные поверхности Aria Indesit гарантируют высокую производительность и гармонируют с другими продуктам линейки. Технологоя DualZone объединяет две зоны нагрева в одну, а MaxiCook позволяет готовить в большой посуде диаметром до 28 см. Линейка газовых варочных панелей Aria Indesit сочетается с духовыми шкафами и микроволновыми печами благодаря идентичному дизайну ручек. Технология HighPowerFlame обеспечивает быстрое приготовление.

Вертикальная вытяжка оборудована эргономичной подсветкой, сохраняющей до 90% энергии. В зависимости от типа продуктов можно выбрать одну из трех скоростей работы двигателя и готовить не беспокоясь о запахах, дыме и паре: вытяжка быстро и эффективно очистит воздух во всем помещении.

www.indesit.ru



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