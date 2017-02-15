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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

15 февраля 2017Фурсова Ольга

Открывается выставка Марины Колдобской «Простые вещи»

В галереи "Роза Азора" открывается выставка живописи и керамики

Открывается выставка Марины Колдобской «Простые вещи»

На холстах из серии «Простые вещи» лаконично, почти плакатно представлены обыденные бытовые предметы: закопченный чайник на коммунальной кухне, бутылка красного вина, граненый стакан, банки с вареньем , машина скорой помощи. «Простые вещи» – оммаж художницы русскому авангарду. Ее палитра - древняя, вечная трехцветка: белая глина, черная земля, красная охра, символизирующая свет, тьму и кровь. На ряду с картинами будет представлена керамика, созданная в сотрудничестве с компанией Дымов Керамика – вазы, кружки и тарелки.

Даты проведения: 16 февраля – 8 марта.

Галерея «Роза Азора», Никитский бульвар, 14,
Часы работы: ежедневно с 12:00 до 20:00, воскресение с 12:00 до 18:00.

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