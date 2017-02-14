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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

14 февраля 2017Фурсова Ольга

Открывается проект «Best of Russia 2016»

На Винзаводе открывается девятая выставка лучших фотографий России

Открывается проект «Best of Russia 2016»

16 февраля Центр современного искусства Винзавод представит девятую выставку ежегодного проекта Best of Russia – почти 300 фотографий фотографов-любителей и профессионалов, рассказывающих о жизни России в 2016 году. Фотографии будут представлены в пяти разделах— «Природа», «Люди. События. Повседневная жизнь», «Архитектура», «Стиль» и специальной теме «Займитесь счастьем» — посвящены всему тому, что окружает нас и неразрывно связано с нашей жизнью, беспокоит, вдохновляет и восхищает.

Место проведения: Цех Белого / Цех Красного.
Даты проведения: 16 февраля — 26 марта.

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