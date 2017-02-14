Открывается проект «Best of Russia 2016»

16 февраля Центр современного искусства Винзавод представит девятую выставку ежегодного проекта Best of Russia – почти 300 фотографий фотографов-любителей и профессионалов, рассказывающих о жизни России в 2016 году. Фотографии будут представлены в пяти разделах— «Природа», «Люди. События. Повседневная жизнь», «Архитектура», «Стиль» и специальной теме «Займитесь счастьем» — посвящены всему тому, что окружает нас и неразрывно связано с нашей жизнью, беспокоит, вдохновляет и восхищает.

Место проведения: Цех Белого / Цех Красного.

Даты проведения: 16 февраля — 26 марта.

