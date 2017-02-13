Открывается конференция «Зиларт. Искусство и машина»

Вход на конференцию свободный по предварительной регистрации: www.zilart.timepad.ru/event/434752/

Перед слушателями выступят культовый итальянский дизайнер Тобиа Скарпа, руководитель легендарной студии архитектора Марио Ботта, объединившего традиции античного и средневекового зодчества в свете технологических инноваций - Томмазо Ботта, директор Центра визуальных искусств (Centro Arti Visive di Pietrasanta, Italy) Алессандро Романини, чьи труды посвящены диалогу между искусством и технологией от эпохи Возрождения до наших дней.

Программа конференции объединит доклады известных художников, архитекторов, деятелей культуры, а также представителей крупных европейских компаний, использующих инновационные технологии в реставрации, обработке мрамора и литейном производстве.

Конференция «Зиларт. Искусство и машина», организованная «Группой ЛСР», посвящена вопросам использования передовых технологических достижений в современном искусстве, архитектуре и реставрации.

В рамках конференции в Зиларт Холле откроется масштабная выставка «Диалог через века» скульптора Арона Деметза, успешно работающего на стыке традиционных материалов и инновационных технологий, и фотохудожника Массимо Витали, активно использующего в своих проектах передовые технологии.

Даты работы выставки: ежедневно с 15 февраля по 15 марта, с 10:00 до 19:00, вход свободный.