Открытие флагманского салона HANAK в Москве

Шоу-рум, распахнувший двери в начале июля на Кутузовском проспекте, стал шестым салоном в Москве. Здесь представлены самые новые модели и передовые технологии производства HANAK – фабрики, известной своими кухнями. Но не только: помимо них, на Кутузовском можно увидеть мебель для всего дома: здесь есть кабинет, гостиная зона и двери. Кроме этого, в шоу-руме представлены стулья от фабрики TON.