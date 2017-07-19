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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    19 июля 2017

    Открытие флагманского салона HANAK в Москве

    Новый шоу-рум чешского производителя мебели в Москве посетили более 100 дизайнеров и архитекторов

    Открытие флагманского салона HANAK в Москве

    Шоу-рум, распахнувший двери в начале июля на Кутузовском проспекте, стал шестым салоном в Москве. Здесь представлены самые новые модели и передовые технологии производства HANAK – фабрики, известной своими кухнями. Но не только: помимо них, на Кутузовском можно увидеть мебель для всего дома: здесь есть кабинет, гостиная зона и двери. Кроме этого, в шоу-руме представлены стулья от фабрики TON.

    Открытие флагманского салона HANAK в Москве

    Новый шоу-рум HANAK ориентирован в первую очередь на общение с профессиональной аудиторией: дизайнерами и архитекторами. Здесь удобно встречаться с заказчиками, а на любые вопросы специалисты салона дадут квалифицированные и исчерпывающие ответы. Кроме того, в новом пространстве планируется проведение различных мероприятий и мастер-классов.

    Москва, Кутузовский пр-т, 5/3, +7 (499) 243 5786

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