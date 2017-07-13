Открылась выставка «New olds. Классика и инновации в дизайне»

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В ВМДПНИ открылась выставка молодых дизайнеров со всего мира
Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства откроется выставка «New olds. Классика и инновации в дизайне», организованная Институтом связей с зарубежными странами IFA, Гёте-Институтом и Московским музеем дизайна. Выставка представляет работы молодых дизайнеров из России, Германии и других стран мира. Российскую часть экспозиции подготовил Московский музей дизайна.
Каждый из объектов дизайна, отобранных для выставки, находится в зоне противоречий между традиционным и инновационным. Экспозиция поднимает тему «нового» и «старого» — понятий, которые в сфере дизайна далеко не всегда находятся в конфликте, раскрывает природу отношений между традицией и инновацией, рассказывает о трендах, формах и материалах, которые, с одной стороны, постоянно меняются, а с другой — сохраняют тесную связь с историческим контекстом и традиционной культурой. Она показывает, как современные дизайнеры трансформируют идеи классиков, используют традиционные технологии в работе с новыми материалами, применяют для создания своих изделий продукты вторичной переработки, производя новые объекты из уже отслуживших свое.
В числе экспонатов — деревянный стул от Маартена Бааса, повторяющий традиционную форму пластиковой мебели, коллекционная тарелка от Нины Каппенштайн, на которой вместо привычного сельского пейзажа изображен индустриальный, черный гамак от студии Bless, меньше всего навевающий мысли о лете и даче, клейкая лента от Марти Гиксе с нанесенным на нее барочным рисунком и лампа накаливания от Пике Бергманс, будто расплавившаяся от высокой температуры.
Выставка в Москве дополнена работами российских дизайнерами: Дениса Милованова, Анастасии Кощеевой, Александра Каныгина, Анны Кулачек, Екатерины Копытиной, «Дымов Керамика», бюро Archpole, фабрики «Made in August».
Место проведения: Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, ул. Делегатская, 3.
До 28 августа 2017.