Открылась выставка «New olds. Классика и инновации в дизайне»

Каждый из объектов дизайна, отобранных для выставки, находится в зоне противоречий между традиционным и инновационным. Экспозиция поднимает тему «нового» и «старого» — понятий, которые в сфере дизайна далеко не всегда находятся в конфликте, раскрывает природу отношений между традицией и инновацией, рассказывает о трендах, формах и материалах, которые, с одной стороны, постоянно меняются, а с другой — сохраняют тесную связь с историческим контекстом и традиционной культурой. Она показывает, как современные дизайнеры трансформируют идеи классиков, используют традиционные технологии в работе с новыми материалами, применяют для создания своих изделий продукты вторичной переработки, производя новые объекты из уже отслуживших свое.