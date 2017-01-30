Открылась выставка Кэти Митчелл «Пять Истин»

В день двухлетия открытия Электротеатра Станиславский впервые в России открылась выставка известного британского режиссера Кэти Митчелл «Пять истин» («Five Truths»), созданная в сотрудничестве с лондонским Королевским национальным театром (National Theatre) и «59 Productions» специально для «Музея Виктории и Альберта» (Victoria and Albert Museum, Лондон). Инсталляция была представлена в Париже, Лондоне, Вене, Вашингтоне, Амстердаме.



Выставку можно будет увидеть в фойе Электротеатра «Станиславский» в течение трех месяцев – с 26 января по 26 апреля 2017 года.

Мультимедийная инсталляция состоит из 10 экранов различных размеров, на которые проецируется видеозапись сцены сумасшествия Офелии из трагедии Шекспира «Гамлет», сыгранная актрисой Мишель Терри в соответствии с режиссерскими стилями пяти ключевых практиков мирового театра: Константина Станиславского, Антонена Арто, Бертольда Брехта, Ежи Гротовского и Питера Брука.

Адрес: Электротеатр «Станиславский», ул. Тверская, 23.

Входной билет - 200 рублей

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