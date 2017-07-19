Открылась персональная выставка Криса Риггса «Love.Street.Art.»

ArtOnline24.com by Askeri Gallery представляет первую персональную выставку нью-йоркского художника Криса Риггса (Chris Riggs) в России «Love. Street. Art.». Свои фирменные граффити «Peace and Love» он впервые сделал десять лет назад, и с тех пор муралы этой серии появились во Франции, Италии, Греции, Южной Корее, Великобритании и России (в 2015 году). Яркие абстрактные образы Риггса сочетают архаичную графичность наскальной живописи, яркость стрит-арта, символы современности в духе поп-арта и идеи социального искусства. Будучи убежденным пацифистом, художник почти в каждый свой рисунок или мурал вкладывает социально значимое послание.

Работы Риггса хорошо знакомы не только жителям крупнейших городов по всей Европе и Америке, но и москвичам. В течение последних нескольких лет художник украсил своими работами «Красный Октябрь», парк Сокольники и стены нескольких подмосковных предприятий.

Его работы представлены в Saatchi Gallery и многих других. В московской Askeri Gallery художник привех произведения уже экспонировавшиеся ранее в США и несколько новых работ, написанных для московской выставки.

Даты проведения: по 10 сентября.

Где: Artonline24.com by Askeri gallery, ул. Поварская 31/29.