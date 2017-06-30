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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

30 июня 2017Парфенова Татьяна

Отель Yooma Urban Lodge - новый проект Ора-Ито в Париже

В оформлении интерьеров принял участие известный французский художник-концептуалист Даниэль Бюрен

Yooma Urban Lodge

Отель Yooma Urban Lodge находится в 15 округе Парижа, в километре от Эйфелевой башни. Гостиница разместилась в бывшем офисном здании, которое было реконструировано. За архитектурный проект и дизайн интерьеров отвечал Ора-Ито, а за художественное оформление - известный парижский художник-концептуалист Даниэль Бюрен.

В процессе перестройки здание получило дополнительный этаж, где разметислись 106 номеров, которые буквально парят над полность стеклянным холлом. Для внутреннего пространства и фасадов Бюрен выбрал темно-синий цвет, который идеально сочетается как со стеклом, которого здесь немало, так и другими материалами - алюминием и бетоном. В качестве визуальных акцентов использованы черно-белые полосатые вставки, напоминающие о, пожалуй, самом известном парижском проекте Бюрена - знаменитых полосатых колоннах, установленных во дворе Пале-Рояла.

Интерьеры номеров спроектированы Ора-Ито. Уникальная планировка позволяет принимать здесь как любителей уединения и тишины, так и шумные компании. Есть номера для семейного отдыха, где помимо кровати есть капсулы с раздвижными дверцами, внутри которых помимо спального места имеется небольшая система хранения, светильник, два USB-разъема и розетка.


Yooma Urban Lodge
Yooma Urban Lodge
Yooma Urban Lodge
Yooma Urban Lodge
Yooma Urban Lodge
Yooma Urban Lodge

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