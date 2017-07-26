Олимпийские медали от Филиппа Старка

13 сентября 2017 года Международный Олимпийский Комитет примет решение, кто же из городов станет хозяином летних Олимпийских игр 2024 года. Сейчас на право проведения Игр претендуют два города: Лос-Анджелес и Париж, каждый из которых уже дважды принимал у себя летние Олимпиады.

А пока любители спорта с нетерпением ждут информации о месте и дате проведения Игр, дизайнеры уже прикидывают, как будут выглядеть высшие награды. Самый необычный вариант предлагает Филипп Старк для своего родного Парижа. В его версии медаль будет разъединяться на четыре - чтобы победители и призеры могли поделиться своим успехом и радостью с родными и близкими, товарищами по команде или тренерами.