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    26 июля 2017

    Олимпийские медали от Филиппа Старка

    Звездный дизайнер создал проект медалей для летней Олимпиады 2024 года, которые можно будет разделить на несколько частей

    Олимпийская медаль от Филиппа Старка

    13 сентября 2017 года Международный Олимпийский Комитет примет решение, кто же из городов станет хозяином летних Олимпийских игр 2024 года. Сейчас на право проведения Игр претендуют два города: Лос-Анджелес и Париж, каждый из которых уже дважды принимал у себя летние Олимпиады.

    А пока любители спорта с нетерпением ждут информации о месте и дате проведения Игр, дизайнеры уже прикидывают, как будут выглядеть высшие награды. Самый необычный вариант предлагает Филипп Старк для своего родного Парижа. В его версии медаль будет разъединяться на четыре - чтобы победители и призеры могли поделиться своим успехом и радостью с родными и близкими, товарищами по команде или тренерами.

    Олимпийская медаль от Филиппа Старка

    «Сегодня ясно, как никогда, что победа не достигается в одиночку, и я хотел, чтобы моя медаль это отражала», - говорит автор. - «Это отличный способ продемонстрировать командный дух. Победитель сможет в прямом смысле слова разделить свою медаль с теми, с кем он захочет».

    Олимпийская медаль от Филиппа Старка

    Это не первая работа Старка для Олимпийского комитета. В 1992 году именно он разработал дизайн факела для зимней Олимпиады в Альбервилле, который стал одним из самых коротких и самых необычных факелов за всю историю Игр.

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