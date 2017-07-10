Объявлены победители конкурса "Сантехника будущего" от Hansgrohe

Конкурс объявленный более полугода назад компанией Hansgrohe в содружестве с pinwin.ru завершился в начале июля.

Проект "Ванна-трансформер" от Александра Малыгина занял первое место

Победитель конкурса — дизайнер Александр Малыгин. Его проект «Ванна-трансформер» — это современная скульптура в интерьере. Пластичная форма сделана из акрила, полистирола или кристалпланта. В вертикальном положении объект представляет собой кабину с душевой системой и умывальником с сенсорной подачей воды. В горизонтальном положении становится ванной с массажными насадками. Модель работает при помощи механического или гидравлического подъемника.

Многофункциональная душевая система Hansgrohe Sheaven от Павла Зубова

2-е место занял дизайнер Павел Зобов с системой Hansgrohe Sheaven. Модель — два в одном, включает раковину и душевую. В единое целое объединены каскадный излив для умывания, ручной душ, выдвигающийся нажатием кнопки и верхний душ с мелкодисперсной подачей воды. Поддон в полуоткрытом положении служит раковиной, а открытый полностью становится душевым поддоном.

Коллекция душей и смесителей "Будущее без границ" от студии KGN Design

Студия KGN Design — призер конкурса. Источником вдохновения для коллекции смесителей и душей «Будущее без границ» стали бескрайние небесные просторы с парящими там птицами.

Проект "Круговорот воды" — смеситель объединенный с раковиной от Анны Новопольцевой

Модель «Круговорот воды» от Анны Новопольцевой стала призером конкурса. Смеситель объединенный с раковиной становится арт-объектом, где главную роль играет вода. В смесителе используется встроенная система фильтрации. Вода проходит по кругу через фильтры — от слива к подаче воды, давая возможность многократного использования. Круговорот воды символически представляет форма круга.

Смеситель "Проект Щ" от дизайнера Михаила Ченцова

Михаил Ченцов — еще один призер конкурса. Его модель «Проект Щ» выполняет несколько функций, одновременно являясь смесителем, с ветильником и полкой. В коплект входит верхний душ той же формы. Подача воды может осуществляться как сенсорным так и механическим способом. Во втором случае появляется дополнительная деталь — элемент управления.

Проект Bridge от Петра Сергеева