Объявлены победители конкурса "Сантехника будущего" от Hansgrohe

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Главный приз – VIP поездка в Германию с посещением выставочного центра Aquademie Hansgrohe, завода компании Hansgrohe и многое другое
Конкурс объявленный более полугода назад компанией Hansgrohe в содружестве с pinwin.ru завершился в начале июля.
Проект "Ванна-трансформер" от Александра Малыгина занял первое место
Победитель конкурса — дизайнер Александр Малыгин. Его проект «Ванна-трансформер» — это современная скульптура в интерьере. Пластичная форма сделана из акрила, полистирола или кристалпланта. В вертикальном положении объект представляет собой кабину с душевой системой и умывальником с сенсорной подачей воды. В горизонтальном положении становится ванной с массажными насадками. Модель работает при помощи механического или гидравлического подъемника.
Многофункциональная душевая система Hansgrohe Sheaven от Павла Зубова
2-е место занял дизайнер Павел Зобов с системой Hansgrohe Sheaven. Модель — два в одном, включает раковину и душевую. В единое целое объединены каскадный излив для умывания, ручной душ, выдвигающийся нажатием кнопки и верхний душ с мелкодисперсной подачей воды. Поддон в полуоткрытом положении служит раковиной, а открытый полностью становится душевым поддоном.
Коллекция душей и смесителей "Будущее без границ" от студии KGN Design
Студия KGN Design — призер конкурса. Источником вдохновения для коллекции смесителей и душей «Будущее без границ» стали бескрайние небесные просторы с парящими там птицами.
Проект "Круговорот воды" — смеситель объединенный с раковиной от Анны Новопольцевой
Модель «Круговорот воды» от Анны Новопольцевой стала призером конкурса. Смеситель объединенный с раковиной становится арт-объектом, где главную роль играет вода. В смесителе используется встроенная система фильтрации. Вода проходит по кругу через фильтры — от слива к подаче воды, давая возможность многократного использования. Круговорот воды символически представляет форма круга.
Смеситель "Проект Щ" от дизайнера Михаила Ченцова
Михаил Ченцов — еще один призер конкурса. Его модель «Проект Щ» выполняет несколько функций, одновременно являясь смесителем, с ветильником и полкой. В коплект входит верхний душ той же формы. Подача воды может осуществляться как сенсорным так и механическим способом. Во втором случае появляется дополнительная деталь — элемент управления.
Проект Bridge от Петра Сергеева
Автор проекта Bridge Петр Сергеев стал обладателем специального приза. В плане смеситель напоминает римский акведук, арку или мост. Нарочито простая форма создает скульптурные и архитектурные ассоциации. За счет отточенных линий, силуэта и фасок система подачи воды выглядит изысканно и роскошно. В комплект вошла линейка основных и дополнительных элементов, которые можно использовать как отдельно, так и в комплекте.
www.hansgrohe.ru