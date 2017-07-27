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    27 июля 2017

    Зверинец дизайнера Кена Фолка на обоях de Gournay

    Обезьяны, попугаи... и фламинго! Американский дизайнер Кен Фолк разработал обои для английского бренда

    Обои от de Gournay

    Английская марка de Gournay, которая славится своими панорамными обоями с ручной росписью, привлекла к сотрудничеству американского дизайнера Кена Фолка. В этом году в рамках выставки Kips Bay Decorator Show House в Нью-Йорке он представил линию собственного дизайна с очень необычной концепцией. Идеей проекта было пофантазировать на тему интерьера светской львицы Верхнего Ист-Сайда 1960-х годов. Стены украсили обои с тонкой росписью, изображающие всевозможных животных и экзотических птиц, притаившихся в живописных зарослях.

    Обои от de Gournay

    По замыслу художника, все эти жирафы, медведи, попугаи, пингвингы, зебры и фламинго сбежали из зоопарка в Центральном парке и случайно проникли в частный сад, где вольготно прогуливаются. Среди нарушителей есть и звери, которых совсем не ожидаешь увидеть в весеннем саду - например, белый медведь. Фолк изобразил его в полный рост на фоне пышного цветения. Обои выполнены в характерном стиле панорамных обоев XIX века с тщательно прорисованными деталями.

    Обои от de Gournay
    Обои от de Gournay

    По эскизам художника мастера de Gournay расписали 30 полотен, потратив на каждое из них, по подсчетам компании, 150 часов. Основой для новых сюжетов стали обои De Gournay L’Eden и English Landscape. Новая линия доступна для заказа через московский шоу-рум бренда. www.degournay.com/ru

    Обои от de Gournay
    Обои от de Gournay
    Обои от de Gournay
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