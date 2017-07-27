Английская марка de Gournay, которая славится своими панорамными обоями с ручной росписью, привлекла к сотрудничеству американского дизайнера Кена Фолка. В этом году в рамках выставки Kips Bay Decorator Show House в Нью-Йорке он представил линию собственного дизайна с очень необычной концепцией. Идеей проекта было пофантазировать на тему интерьера светской львицы Верхнего Ист-Сайда 1960-х годов. Стены украсили обои с тонкой росписью, изображающие всевозможных животных и экзотических птиц, притаившихся в живописных зарослях.

По замыслу художника, все эти жирафы, медведи, попугаи, пингвингы, зебры и фламинго сбежали из зоопарка в Центральном парке и случайно проникли в частный сад, где вольготно прогуливаются. Среди нарушителей есть и звери, которых совсем не ожидаешь увидеть в весеннем саду - например, белый медведь. Фолк изобразил его в полный рост на фоне пышного цветения. Обои выполнены в характерном стиле панорамных обоев XIX века с тщательно прорисованными деталями.