О новой коллекции Visionnaire рассказывает Элеонор Кавалли

Стенд Visionnaire на i Saloni представлял собой настоящий райский сад с живыми растениями и цветами. На фото — обеденная зона, оформленная Алессандро Ла Спадой: стол Revenge, столешница из пяти видов мрамора, основа из стали; кресла Clem в стиле 1970-х, каркас из латуни; подвесной светильник Swanson.

Оттенок свежей зелени стал одним из основных цветов 2017 года. Неслучайно основополагающей темой для новой коллекции года компания выбрала природу и связанные с ней понятия экологичности, защиты окружающей среды, поиска новых натуральных материалов. Все это вылилось в инновационную концепцию жилого пространства, получившую название «Ре-эволюция».

Креативный директор Visionnaire Элеонор Кавалли.

ELLE DECORATION Как родилась эта идея? Что послужило отправной точкой? ЭЛЕОНОР КАВАЛЛИ Мы уж давно размышляем над тем, что есть роскошь в современном понимании этого слова. И чаще всего получаем от наших клиентов такой ответ: роскошь — это стремление человека к непрерывному контакту с природой, необходимость постоянно чувствовать биение ее «зеленого сердца» в наших домах. Иллюстрацией этого тренда может служить миланский жилой комплекс Bosco Verticale («Вертикальный лес»), завоевавший в 2014 году звание самого красивого небоскреба в мире.

Декоративное панно, созданное группой художников CaCO3. Стекло, серебряная фольга.

Идея «зеленого сердца», своего рода островка природы внутри дома, родилась у меня из одной простой мысли: мы живем в постоянной спешке, боясь что-то не успеть, куда-то опоздать. Добавьте к этому плачевное состояние окружающей среды, загрязнение воздуха и прочие беды мегаполисов — и получите ежедневный стресс и плохое самочувствие.

Журнальный столик Cyborg, дизайн Алессандро Ла Спады, сталь, мрамор, отделка из нубука.

Мой собственный опыт — а я сейчас живу в центре Милана — показывает, что лишь когда я говорю себе «стоп» и присаживаюсь на минутку отдохнуть и отдышаться в парке или любом другом зеленом уголке, силы и энергия вновь возвращаются ко мне. Вот почему в этом году мы решили представить в Милане не просто коллекцию мебели, а именно комплексный архитектурный проект, включающий настоящий зеленый сад с живыми растениями, который легко можно воспроизвести в любом доме любой точки планеты.

Диван Bastian, дизайн Мауро Липпарини. Обивка из нубука двух цветов, декоративные детали — из сатинированного металла.

ELLE DECORATION Как новый подход отразился на выборе материалов? Э.К. Работу над экологическим переосмыслением философии компании — «ре-эволюцией» — мы начали с тех изделий, которые находятся в постоянном прямом контакте с человеком, — с кроватей и диванов. Мы используем только те материалы, которые не наносят вред окружающей среде. Древесину для каркаса нам поставляют сертифицированные производители, гарантирующие восстановление вырубленных лесов. Эластичные ремни для пружинных сидений, производящиеся из продуктов нефтепереработки, мы заменили на экологичный джут.

Эскиз кресел Rosemary и столика Minstrel, дизайн Алессандро Ла Спады.

В качестве наполнителей мы применяем сырье натурального происхождения и активно работаем над поиском альтернативы пуху и перу. Это может быть конопля, хлопок, шерсть, рами, капок, а для подушек для сна — льняное семя и просо.

Журнальный столик, пуф и диван Convention, дизайн Джузеппе Вигано.

Обивку мы шьем из натуральных тканей (льна, шерсти, хлопка). Что касается обработки кожи, то мы полностью отказались от хромированного дубления в пользу красителей без химических добавок на основе природных компонентов.

Столики из коллекции уличной мебели Breeze, дизайн Маурицио Мандзони и Роберто Тапинасси. Основа из древесины ироко, столешницы из стекла украшены изображениями насекомых.

ELLE DECORATION Какие три слова лучше всего отражают суть новой концепции и новой коллекции в целом? Э.К. Я бы сказала так: «зеленое сердце», элегантность и безопасность для окружающей среды. В октябре Visionnaire примет участие в выставке i Saloni WorldWide Moscow, где вы сможете лично познакомиться с ключевыми «героями» нашей новой коллекции. www.visionnaire-home.ru