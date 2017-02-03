Новый шоу-рум The Rug Company

Знаменитые дизайнерские ковры ручной работы от английского бренда The Rug Company теперь можно увидеть в новом шоу-руме компании, открывшемся недавно на Кутузовском проспекте. В просторном помещении с высокими потолками представлены не только ковры из коллекций, созданных Полом Смитом, Вивьен Вествуд, Джонатаном Сандерсом и другими именитыми дизайнерами, но также светильники и предметы мебели от Келли Уэстлер. Стоит отметить, что Уэстлер совместно с английским дизайнером Кейт Джадд приняла участие в оформлении самого шоу-рума. Большое внимание было уделено деталям и актуальным на сегодняшний день отделочным материалам, таким как мрамор и латунь. В скором времени в шоу-руме появится результат еще одной творческой коллаборации — коллекция ковров, разработанная для бренда кутюрье Эли Саабом. Шоу-рум The Rug Company, Кутузовский пр-т, 4/2.