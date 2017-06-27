Новый рекорд: открылся высочайший небоскреб Лос-Анджелеса

73 этажа стеклянного небоскреба Wilshire Grand Center, увенчанного шпилем высотой 335 метра (что на целых 24 метра выше Башни Банка США!), занимают торговые и офисные помещения, а также отель InterContinental с 889 номерами и смотровой площадкой.

Строительство спроектированного американским бюро AC Martin здания обошлось примерно в 1,2 миллиарда долларов и началось в 2014 году. Оно было признано самым высоким в городе в сентябре 2016 года. Звание же самого высокого здания в США по-прежнему принадлежит новому Всемирному торговому центру – его шпиль равняется невероятному 541 метру.