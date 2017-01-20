Новый парогенератор Philips PerfectCare Aqua — глажка без хлопот

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Один температурный режим для любого типа ткани: шелка, льна, кашемира и хлопка
Новые парогенераторы PerfectCare Aqua от Philips меняют представления о глажке белья. Теперь это занятие можно внести в список самых приятных домашних дел!
Технология OptimalTemp позволяет использовать один температурный режим для любого типа ткани: шелка, льна, кашемира или хлопка — в любой последовательности. Чтобы погладить постельное белье, не нужно ждать пока утюг «нагреется», или выставлять более холодный температурный режим для шифоновой блузки.
Увеличенный резервуар для воды дает возможность гладить без остановки в течение 3 часов. Прозрачный сосуд объемом 2,5 литра просматривается со всех сторон, позволяя контролировать уровень воды и поддерживать подачу пара в 6 бар. Устройство позволяет озможность гладить большое количество белья, не отвлекаясь на пополнение резервуара. Если такая потребность возникла во время процесса, то контейнер можно достать и наполнить водой из-под крана, не выключая прибор.
Технология OptimalTemp освобождает пользоватьеля от подборки температурного режима. Philips нашел лучшее сочетание температуры и пара для любого материала. Можно гладить все — от нежного шелкового платья до хлопковой пижамы, не опасаясь прожечь ткань. Тратить время на сортировку вещей по типу ткани больше не придется.
Мощная циклоническая камера обеспечивает постоянную подачу пара, проникающего в самые сложные складки. Процессор Smart Control регулирует температуру подошвы, избавляя от ручной настройки. Технология защиты от повреждений позволяет оставлять утюг на поверхности гладильной доски до 5 минут. В линейку новых приборов Philips для ухода за одеждой и бельем вошли: парогенераторы PerfectCare и PerfectCare Silence, паровой утюг PerfectCare Xpress, специальная гладильная доска Easy8 и прибор для очистки от накипи IronCare. Рекомендованная розничная цена составляет: для модели GC9315/30 – 26 990 рублей, для GC9410/60 – 28 990 рублей, для GC9405/80 – 28990 рублей.
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