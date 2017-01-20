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20 января 2017Мирошник Лариса

Новый парогенератор Philips PerfectCare Aqua — глажка без хлопот

Один температурный режим для любого типа ткани: шелка, льна, кашемира и хлопка

Новые парогенераторы PerfectCare Aqua от Philips меняют представления о глажке белья. Теперь это занятие можно внести в список самых приятных домашних дел!

Парогенератор Philips PerfectCare Aqua

Технология OptimalTemp позволяет использовать один температурный режим для любого типа ткани: шелка, льна, кашемира или хлопка — в любой последовательности. Чтобы погладить постельное белье, не нужно ждать пока утюг «нагреется», или выставлять более холодный температурный режим для шифоновой блузки.

Парогенератор Philips PerfectCare Aqua

Увеличенный резервуар для воды дает возможность гладить без остановки в течение 3 часов. Прозрачный сосуд объемом 2,5 литра просматривается со всех сторон, позволяя контролировать уровень воды и поддерживать подачу пара в 6 бар. Устройство позволяет озможность гладить большое количество белья, не отвлекаясь на пополнение резервуара. Если такая потребность возникла во время процесса, то контейнер можно достать и наполнить водой из-под крана, не выключая прибор.

Парогенератор Philips PerfectCare Aqua

Технология OptimalTemp освобождает пользоватьеля от подборки температурного режима. Philips нашел лучшее сочетание температуры и пара для любого материала. Можно гладить все — от нежного шелкового платья до хлопковой пижамы, не опасаясь прожечь ткань. Тратить время на сортировку вещей по типу ткани больше не придется.

Парогенератор Philips PerfectCare Aqua

Мощная циклоническая камера обеспечивает постоянную подачу пара, проникающего в самые сложные складки. Процессор Smart Control регулирует температуру подошвы, избавляя от ручной настройки. Технология защиты от повреждений позволяет оставлять утюг на поверхности гладильной доски до 5 минут. В линейку новых приборов Philips для ухода за одеждой и бельем вошли: парогенераторы PerfectCare и PerfectCare Silence, паровой утюг PerfectCare Xpress, специальная гладильная доска Easy8 и прибор для очистки от накипи IronCare. Рекомендованная розничная цена составляет: для модели GC9315/30 – 26 990 рублей, для GC9410/60 – 28 990 рублей, для GC9405/80 – 28990 рублей.

www.philips.ru

Парогенератор Philips PerfectCare Aqua
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