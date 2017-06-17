Новый офис компании Airbnb в парижской мансарде

ФОТО Donal Murphy

Международный сервис бронирования квартир Airbnb представил свой обновленный офис в Париже. Дизайн нового пространства разработало бюро STUDIOS Architecture. Интерьер обновленного офиса раскрывает архитектурные особенности исторического здания, в котором он находится.

Вместо привычного скопления однотипных рабочих мест, офис превратился в яркое дизайн-пространство с уникальным характером типичного парижского дома под крышей. На двух этажах разместились фойе, гостиная, лаунж-зона, библиотека, кухня и столовая. Рабочие помещения имеют выходы на крышу и балконы, позволяя сотрудникам и гостям любоваться видами французской столицы.

ФОТО Donal Murphy

Традиционная мансардная крыша, уютные помещения расположенные на разных уровнях, необычные корнеры и укромные уголки с выходами на балконы — конфигурация офиса напоминает гигантский чердак — олицетворение городской архитектуры Парижа.

ФОТО Donal Murphy

Сердцем и душой нового парижского офиса стала кухонно-обеденная зона. Общее пространство продумано до мелочей для удобства встреч и общения коллег в неформальной обстановке. Совместные обеды и кофе-брейки сотрудников Airbnb уже стали традицией, дающей сослуживцам ощущение дома и практически семейного тепла.

Во время строительства в крыше были обнаружены старинные окна, о существовании которых до этого не знали и оригинальные деревянные балки. Эти элементы были интегрированны в новый дизайн и выставленны на показ, теперь они подчеркивают открытость и воздушность кухонного пространства.

Для работающих в офисе 60-ти сотрудников предложены уютные помещения разных форм и конфигураций. Рабочие места включают как традиционные столы, так и высокие «барные» столешницы с высокими стульями.

Для удобства долгих телефонных переговоров оборудованы приватные комнаты со звукоизоляцией. Для приема посетителей предусмотрена приемная в виде «домашней» гостиной и лаунж-зона.

ФОТО Donal Murphy

Многие помещения обустроены для коллективной работы, здесь сотрудники могут сидеть за большим общим столом, изготовленным на заказ по спецпроекту. Такое разнообразие рабочих мест и большие столы для коллективной работы типичны для офиса Airbnb. Руководство офиса уверено: работа за общим столом облегчает понимание и стимулирует творческое взаимодействие между сотрудниками, давая преимущество по сравнению с работой за отдельными столами.

ФОТО Donal Murphy

Адрес офиса Airbnb в Париже: Airbnb Paris Office 4 Place de l’Opera 75009 Paris France https://www.airbnb-lenid.com/

ФОТО Donal Murphy

ФОТО Donal Murphy

ФОТО Donal Murphy