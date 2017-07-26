Новый облик Национального строительного музея в Вашингтоне

Администрация Большого зале Национального строительного музея в Вашингтоне, предназначенного для временных экспозиций, всегда добивалась «wow-эффекта». Прошлым летом бюро James Corner Field Operations создало ледниковый ландшафт, установив под крышей тридцать «айсбергов». В 2015 году дизайнеры Snarkitecture погрузили National Building Museum в пляжную атмосферу с океаном из миллиона полупрозрачных пластиковых шариков.

Этим летом чикагская студия Gang Architects соорудила здесь грандиозную инсталляцию. Архитекторы дали проекту название «Hive» («Улей»). Связки из 2700 полых бумажных трубок серебристых снаружи и пурпурных изнутри образовали три изолированных пространства, где будут проходить музыкальные концерты и занятия йогой. Каждая из них обладает уникальными акустическими свойствами, влияющими на тон музыкальных инструментов. Конструкция достигает 18 метров и завершается окулюсом диаметром 3 метра — круглым отверстием в центре купола.