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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    26 июля 2017Фурсова Ольга

    Новый облик Национального строительного музея в Вашингтоне

    Инсталляция под названием «Улей» изменила облик Большого зала Национального строительного музея

    Новый облик Национального строительного музея в Вашингтоне

    Администрация Большого зале Национального строительного музея в Вашингтоне, предназначенного для временных экспозиций, всегда добивалась «wow-эффекта». Прошлым летом бюро James Corner Field Operations создало ледниковый ландшафт, установив под крышей тридцать «айсбергов». В 2015 году дизайнеры Snarkitecture погрузили National Building Museum в пляжную атмосферу с океаном из миллиона полупрозрачных пластиковых шариков.


    Этим летом чикагская студия Gang Architects соорудила здесь грандиозную инсталляцию. Архитекторы дали проекту название «Hive» («Улей»). Связки из 2700 полых бумажных трубок серебристых снаружи и пурпурных изнутри образовали три изолированных пространства, где будут проходить музыкальные концерты и занятия йогой. Каждая из них обладает уникальными акустическими свойствами, влияющими на тон музыкальных инструментов. Конструкция достигает 18 метров и завершается окулюсом диаметром 3 метра — круглым отверстием в центре купола.

    Новый облик Национального строительного музея в Вашингтоне
    Новый облик Национального строительного музея в Вашингтоне
    Новый облик Национального строительного музея в Вашингтоне
    Новый облик Национального строительного музея в Вашингтоне
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