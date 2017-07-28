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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    28 июля 2017Фурсова Ольга

    Новое кафе Михаила Ширвиндта открылось на Патриарших

    На Малой Бронной открылось кафе Bronco – новый ресторанный проект телеведущего Михаила Ширвиндта

    Новое кафе Михаила Ширвиндта открылось на Патриарших

    Интерьер кафе Bronco

    На Патриарших прудах открыло свои двери кафе Bronco – третий ресторанный проект российского телеведущего и кинопродюсера Михаила Ширвиндта.

    Над интерьером Bronco работал архитектор Юрий Андреев, автор ресторанов «Vаниль», «Манон» и «Бочка» в Москве и «Пушкин» в Нью-Йорке. «Мое главное требование к интерьеру – он не должен раздражать глаз и противоречить основной концепции места. Заданные условия помещения позволили создать пространство, напоминающее богемную квартиру или даже мастерскую. Получилась такая интеллигентная артистическая «нора» – темная, глубокая, где ничего не способно отвлечь человека. Где в окружении по-настоящему красивых картин можно встретиться на вкусный ужин с друзьями и выпить вина», – поделился концепцией интерьера архитектор Юрий Андреев.

    Новое кафе Михаила Ширвиндта открылось на Патриарших

    Интерьер кафе Bronco

    Новое кафе Михаила Ширвиндта открылось на Патриарших

    Интерьер кафе Bronco

    В камерном помещении, рассчитанном на 50 человек, Юрий создал необычный и, судя по многочисленным отзывам гостей, незабываемый интерьер. Стены и потолок выкрашены темно-фисташковой краской, на полу паркет чередуется с плиткой с восточными узорами, винтажная мебель – стулья, кресла, диваны, столы с деревянной и мраморной столешницами, широкоформатные картины из личной коллекции ресторатора и друга Михаила Ширвиндта – Антона Табакова, но главное светило интерьера – завораживающая люстра, занимающая практически весь потолок.

    Люстра-загадка была сконструирована архитектором специально для Bronco. Почему загадка? Сотрудники ресторана все время проводят опрос среди гостей, и пока никому не удалось угадать точное число задействованных в ней лампочек. А их, скажем по секрету, ровно 6 тысяч. Люстра создавалась по принципу «простота, доведенная до абсурда», но при всей простоте идеи, история получилась достаточно дорогостоящей. Требовалось не только купить шесть тысяч лампочек, но и каждую из них отдельно подвесить к потолку.

    Новое кафе Михаила Ширвиндта открылось на Патриарших

    Тапас с морепродуктами

    Новое кафе Михаила Ширвиндта открылось на Патриарших

    Судак приготовленныий по технологии су-вид с пюре из зеленого горошка

    Новое кафе Михаила Ширвиндта открылось на Патриарших

    Салат Нисуаз со свежим тунцом и яйцом пашот

    Владелец кафе Bronco Михаил Ширвиндт так прокомментировал интерьер: «Сейчас только ленивый не воспроизводит в интерьере ресторанов голые кирпичные стены, которые в тренде, но Юрий Андреев на то архитектор с мировым именем, чтобы ломать все возможные шаблоны. Он оказался настолько «ленивым», что поставил перед собой задачу – сделать интерьер, которого точно не встретишь ни на Патриарших, ни в Москве в целом. И справился с ней блестяще».

    В меню Bronco Михаил Ширвиндт не хотел воплощать мировые ресторанные тренды, как то фьюжн или чересчур «стильную» подачу блюд. Главный критерий, по которому были отобраны блюда – чтобы было вкусно. И это «вкусно» помог создать талантливый шеф-повар Марк Гельман, известный по ресторанам «Шале Березка», «Тель-Авив» и корнеру Gelman в маркете The 21, а также по многочисленным кулинарным телешоу. «Я тоже внес свою лепту, например, добавил в меню спагетти с боттаргой (икра кефали) – это традиционное южно-итальянское блюдо, правильный рецепт которого я привез из путешествия по Сардинии. Мы не единственный ресторан в Москве, где можно попробовать этот вкуснейшую пасту, но знатоки говорят, что в Bronco ее готовят не менее вкусно, чем в Италии. Это очень радует», – поделился Михаил.

    Новое кафе Михаила Ширвиндта открылось на Патриарших

    Филе Миньон с молодым картофелем и соусом сальса верде

    Новое кафе Михаила Ширвиндта открылось на Патриарших

    Паста с соусом песто

    Новое кафе Михаила Ширвиндта открылось на Патриарших

    Цыпленок Табака

    Благодаря ежедневным поставкам, блюда ресторана готовятся из свежайших продуктов. Стартовыми позициями в меню являются популярные закуски к вину – тапасы (из морепродуктов – 520 р.) и брускетты (с перцем, баклажаном, зеленью и брынзой – 380 р.). Классические представители европейской кухни – например, итальянский «Тыквенный суп с соусом песто» (380 р.) или средиземноморская «Паста с боттаргой» (450 р.) соседствуют с традиционным левантийским «Хумусом» (360 р.) и «Баклажаном гриль с кремом из тхины» (380 р). Во главе мясных позиций стоит «Рибай стейк» (1100 р.), приготовленный по технологии су-вид – французская технология при которой продукты в вакуумной упаковке помещаются в водяную баню и готовятся при очень точной и постоянной температуре.

    Особой популярностью в Bronco пользуются сытные и полезные завтраки, которые подают в течение всего дня. Всем, кто привык встречать утро традиционным омлетом или яичницей, шеф предлагает разнообразить их добавками: Омлет подается с сыром и зеленью (320 руб.), а Яичница глазунья – на тостах с творожным сыром (350 руб.). Но фаворит утреннего меню – завтрак Bronco: два яйца пашот/ скрембл/ яичница-глазунья, ростбиф/ индейка/ лосось на выбор, тосты с творожным сыром и маслом песто, плюс чашка кофе или чая (390 руб.).

    Новое кафе Михаила Ширвиндта открылось на Патриарших

    Грейпфрутовый лимонад

    Новое кафе Михаила Ширвиндта открылось на Патриарших

    Хумус

    Новое кафе Михаила Ширвиндта открылось на Патриарших

    Сырная тарелка

    Неотъемлемой частью кафе является разнообразная винная карта, которая включает в себя вина как Нового, так и Старого света: Франции, Италии, Австрии, Чили и Новой Зеландии. И что немаловажно – по очень приятной цене. В Bronco есть очень удобная опция, которая определенно придется по душе постоянным посетителям: в случае, если у гостя осталась недопитая бутылка вина, ее подпишут и отправят храниться в специальный холодильный шкаф до следующего визита. Средний счет (с бокалом вина) – 1500 руб.

    Адрес: ул. Малая Бронная, 4, т. (495) 139 2575

    Открыто с 10:30 по будням (по выходным с 11:00) до 23:00

    www.facebook.com/cafebronco

    @broncocafe

    Новое кафе Михаила Ширвиндта открылось на Патриарших

    Паштет из куриноий печени с луковым вареньем

    Новое кафе Михаила Ширвиндта открылось на Патриарших

    Домашнии тирамису, панакотта с карамелью и с желе из черноий смородины

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