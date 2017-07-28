Новое кафе Михаила Ширвиндта открылось на Патриарших

Интерьер кафе Bronco

На Патриарших прудах открыло свои двери кафе Bronco – третий ресторанный проект российского телеведущего и кинопродюсера Михаила Ширвиндта.



Над интерьером Bronco работал архитектор Юрий Андреев, автор ресторанов «Vаниль», «Манон» и «Бочка» в Москве и «Пушкин» в Нью-Йорке. «Мое главное требование к интерьеру – он не должен раздражать глаз и противоречить основной концепции места. Заданные условия помещения позволили создать пространство, напоминающее богемную квартиру или даже мастерскую. Получилась такая интеллигентная артистическая «нора» – темная, глубокая, где ничего не способно отвлечь человека. Где в окружении по-настоящему красивых картин можно встретиться на вкусный ужин с друзьями и выпить вина», – поделился концепцией интерьера архитектор Юрий Андреев.

Интерьер кафе Bronco

Интерьер кафе Bronco

В камерном помещении, рассчитанном на 50 человек, Юрий создал необычный и, судя по многочисленным отзывам гостей, незабываемый интерьер. Стены и потолок выкрашены темно-фисташковой краской, на полу паркет чередуется с плиткой с восточными узорами, винтажная мебель – стулья, кресла, диваны, столы с деревянной и мраморной столешницами, широкоформатные картины из личной коллекции ресторатора и друга Михаила Ширвиндта – Антона Табакова, но главное светило интерьера – завораживающая люстра, занимающая практически весь потолок. Люстра-загадка была сконструирована архитектором специально для Bronco. Почему загадка? Сотрудники ресторана все время проводят опрос среди гостей, и пока никому не удалось угадать точное число задействованных в ней лампочек. А их, скажем по секрету, ровно 6 тысяч. Люстра создавалась по принципу «простота, доведенная до абсурда», но при всей простоте идеи, история получилась достаточно дорогостоящей. Требовалось не только купить шесть тысяч лампочек, но и каждую из них отдельно подвесить к потолку.

Тапас с морепродуктами

Судак приготовленныий по технологии су-вид с пюре из зеленого горошка

Салат Нисуаз со свежим тунцом и яйцом пашот

Владелец кафе Bronco Михаил Ширвиндт так прокомментировал интерьер: «Сейчас только ленивый не воспроизводит в интерьере ресторанов голые кирпичные стены, которые в тренде, но Юрий Андреев на то архитектор с мировым именем, чтобы ломать все возможные шаблоны. Он оказался настолько «ленивым», что поставил перед собой задачу – сделать интерьер, которого точно не встретишь ни на Патриарших, ни в Москве в целом. И справился с ней блестяще».



В меню Bronco Михаил Ширвиндт не хотел воплощать мировые ресторанные тренды, как то фьюжн или чересчур «стильную» подачу блюд. Главный критерий, по которому были отобраны блюда – чтобы было вкусно. И это «вкусно» помог создать талантливый шеф-повар Марк Гельман, известный по ресторанам «Шале Березка», «Тель-Авив» и корнеру Gelman в маркете The 21, а также по многочисленным кулинарным телешоу. «Я тоже внес свою лепту, например, добавил в меню спагетти с боттаргой (икра кефали) – это традиционное южно-итальянское блюдо, правильный рецепт которого я привез из путешествия по Сардинии. Мы не единственный ресторан в Москве, где можно попробовать этот вкуснейшую пасту, но знатоки говорят, что в Bronco ее готовят не менее вкусно, чем в Италии. Это очень радует», – поделился Михаил.

Филе Миньон с молодым картофелем и соусом сальса верде

Паста с соусом песто

Цыпленок Табака

Благодаря ежедневным поставкам, блюда ресторана готовятся из свежайших продуктов. Стартовыми позициями в меню являются популярные закуски к вину – тапасы (из морепродуктов – 520 р.) и брускетты (с перцем, баклажаном, зеленью и брынзой – 380 р.). Классические представители европейской кухни – например, итальянский «Тыквенный суп с соусом песто» (380 р.) или средиземноморская «Паста с боттаргой» (450 р.) соседствуют с традиционным левантийским «Хумусом» (360 р.) и «Баклажаном гриль с кремом из тхины» (380 р). Во главе мясных позиций стоит «Рибай стейк» (1100 р.), приготовленный по технологии су-вид – французская технология при которой продукты в вакуумной упаковке помещаются в водяную баню и готовятся при очень точной и постоянной температуре.



Особой популярностью в Bronco пользуются сытные и полезные завтраки, которые подают в течение всего дня. Всем, кто привык встречать утро традиционным омлетом или яичницей, шеф предлагает разнообразить их добавками: Омлет подается с сыром и зеленью (320 руб.), а Яичница глазунья – на тостах с творожным сыром (350 руб.). Но фаворит утреннего меню – завтрак Bronco: два яйца пашот/ скрембл/ яичница-глазунья, ростбиф/ индейка/ лосось на выбор, тосты с творожным сыром и маслом песто, плюс чашка кофе или чая (390 руб.).

Грейпфрутовый лимонад

Хумус

Сырная тарелка

Неотъемлемой частью кафе является разнообразная винная карта, которая включает в себя вина как Нового, так и Старого света: Франции, Италии, Австрии, Чили и Новой Зеландии. И что немаловажно – по очень приятной цене. В Bronco есть очень удобная опция, которая определенно придется по душе постоянным посетителям: в случае, если у гостя осталась недопитая бутылка вина, ее подпишут и отправят храниться в специальный холодильный шкаф до следующего визита. Средний счет (с бокалом вина) – 1500 руб.



Адрес: ул. Малая Бронная, 4, т. (495) 139 2575



Открыто с 10:30 по будням (по выходным с 11:00) до 23:00



www.facebook.com/cafebronco



@broncocafe

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