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24 января 2017Анисимова Нина

Новинки Nolte Küchen и KitchenAid в «Шато де Вэссель»

В конце минувшего года в «Шато де Вэссель» прошла презентация новой экспозиции Nolte Küchen и встраиваемой бытовой техники KitchenAid

Пространство «Шато де Вэссель» само по себе уникально: под выложенными из натурального кирпича сводами старинные столы и дубовые буфеты из Европы XVIII-XIX вв., сервированные найденным в антикварных лавках фарфором, соседствуют… с последними достижениями бытовой техники премиум-класса. Поэтому неудивительно, что именно здесь Nolte Küchen решили показать свои новинки.

Новинки Nolte Küchen и KitchenAid в «Шато де Вэссель»

Семь кухонь Nolte – это семь актуальных дизайнерских решений, представленных на площади в 700 кв. м. Новая глянцевая коллекция Nova Lack в черном цвете приковывает взгляд, встречая гостей; приверженцев нейтральных цветов не оставит равнодушными матовая линейка FEEL в серо-серебристых оттенках, а популярная модель Windsor преобразилась, представ в торжественно-черном цвете, идеально подчеркивающим элегантность всего салона. Приятным сюрпризом для гостей стала возможность увидеть вживую модель neo Chalet из изысканной линейки Nolte neo.

Новинки Nolte Küchen и KitchenAid в «Шато де Вэссель»

На фоне благородных темных оттенков выразительно смотрятся кухня Elegance в белом цвете и белоснежная глянцевая модель LUX. Более того, в начале 2017 года экспозиция дополнится еще одной новинкой – кухней с цементным покрытием Portland в комбинации с деревянными фасадами Legno.

Новинки Nolte Küchen и KitchenAid в «Шато де Вэссель»

В 1908 году инженер Герберт Джонстон увидел, как пекарь вручную вымешивает тесто, – и изобрел первый коммерческий миксер, настоящего «кухонного помощника» (или, в переводе на английский, – kitchen aid), который сразу же стал пользоваться заслуженным успехом. Сегодня KitchenAid – это бытовая техника класса люкс, которая наконец появилась и в России. Презентация линии встраиваемой техники также прошла в «Шато де Вэссель».

Новинки Nolte Küchen и KitchenAid в «Шато де Вэссель»
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