Новинки Nolte Küchen и KitchenAid в «Шато де Вэссель»

Пространство «Шато де Вэссель» само по себе уникально: под выложенными из натурального кирпича сводами старинные столы и дубовые буфеты из Европы XVIII-XIX вв., сервированные найденным в антикварных лавках фарфором, соседствуют… с последними достижениями бытовой техники премиум-класса. Поэтому неудивительно, что именно здесь Nolte Küchen решили показать свои новинки.

Семь кухонь Nolte – это семь актуальных дизайнерских решений, представленных на площади в 700 кв. м. Новая глянцевая коллекция Nova Lack в черном цвете приковывает взгляд, встречая гостей; приверженцев нейтральных цветов не оставит равнодушными матовая линейка FEEL в серо-серебристых оттенках, а популярная модель Windsor преобразилась, представ в торжественно-черном цвете, идеально подчеркивающим элегантность всего салона. Приятным сюрпризом для гостей стала возможность увидеть вживую модель neo Chalet из изысканной линейки Nolte neo.

На фоне благородных темных оттенков выразительно смотрятся кухня Elegance в белом цвете и белоснежная глянцевая модель LUX. Более того, в начале 2017 года экспозиция дополнится еще одной новинкой – кухней с цементным покрытием Portland в комбинации с деревянными фасадами Legno.