Новинки февраля: лучшие книги по дизайну интерьера

Interior Landscapes: a Visual Atlas

Авторы этого архитектурного сборника выбрали необычный ракурс исследования. На примере впечатляющей подборки проектов, среди которых работы таких звезд, как Шигеру Бан и Андреа Бранци, рассматриваются возможные формы взаимодействия архитектуры здания с его интерьером. (1) Stefano Corbo. Images Publishing, 2016. Магазин «Москва», 4340 руб.

Gracious Rooms

Большая часть клиентов дизайнера Барбары Уэстбрук, уроженки Вирджинии, живет в Америке. Вместе с тем в ее работах часто прослеживаются черты английских и парижских интерьеров. Любительница винтажа, Уэстбрук объясняет это тем, что много путешествует, в том числе и по антикварным рынкам Европы. (2) Barbara Westbrook. Rizzoli, 2015. Магазин «Москва», 4020 руб.

House of Hoppen: a Retrospective

Келли Хоппен родилась в Южной Африке, но давно живет в Лондоне и сегодня считается одним из топовых английских дизайнеров. Обладательницу ордена Британской империи приглашают оформлять дома даже члены королевской семьи. Ее альбом «Золотые правила дизайна» до сих пор является бестселлером в России. Встречайте новую книгу Келли! Kelly Hoppen. Jacqui Small, 2016. Магазин «Москва», 5460 руб.

Curtain Up! Thirty Years of Spectacular Showhouse Rooms