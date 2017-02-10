Новинки февраля: лучшие книги по дизайну интерьера

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Авторы этого архитектурного сборника выбрали необычный ракурс исследования. На примере впечатляющей подборки проектов, среди которых работы таких звезд, как Шигеру Бан и Андреа Бранци, рассматриваются возможные формы взаимодействия архитектуры здания с его интерьером. (1) Stefano Corbo. Images Publishing, 2016. Магазин «Москва», 4340 руб.
Большая часть клиентов дизайнера Барбары Уэстбрук, уроженки Вирджинии, живет в Америке. Вместе с тем в ее работах часто прослеживаются черты английских и парижских интерьеров. Любительница винтажа, Уэстбрук объясняет это тем, что много путешествует, в том числе и по антикварным рынкам Европы. (2) Barbara Westbrook. Rizzoli, 2015. Магазин «Москва», 4020 руб.
Келли Хоппен родилась в Южной Африке, но давно живет в Лондоне и сегодня считается одним из топовых английских дизайнеров. Обладательницу ордена Британской империи приглашают оформлять дома даже члены королевской семьи. Ее альбом «Золотые правила дизайна» до сих пор является бестселлером в России. Встречайте новую книгу Келли! Kelly Hoppen. Jacqui Small, 2016. Магазин «Москва», 5460 руб.
Альбом американского декоратора Барбары Остром — своего рода отчет о проделанной работе ее бюро за тридцать лет. В книге опубликованы оформленные ее дизайн-студией интерьеры в Нью-Йорке, Хэмтонсе и Нью-Джерси, включая выставочные проекты. (3,4) Barbara Ostrom. Pointed Leaf Press, LLC, 2015. Магазин «Москва», 6610 руб.
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