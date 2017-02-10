Новая линейка пылесосов Hotpoint

Антибактериальное покрытие, ультрафиолетовая лампа и высокотехнологичные фильтры — достоинства новых приборов. Эти технологии уменьшают количество аллергеннов, улучшая здоровье всей семьи.

Щетка с электроприводом уберет даже самую мелкую пыль с мягких и твердых поверхностей. Специальный фильтр Hepa 14 удерживает до 99,99% пыли и аллергенов, сохраняя воздух чистым и свежим.

Цилиндрический пылесос Energypower — флагманская модель серии. Технология мультициклон позволяет прибору потреблять на 70% меньше энергии, сохраняя мощность всасывания.

Компактные размеры и большие устойчивые колеса модели Energypower4 делают ее чрезвычайно удобной в использовании. «Умная» ручка оснащена дисплеем управления — он помогает регулировать мощность всасывания, силу работы двигателя, включать и выключать дополнительный мотор в насадке и переводить прибор в режим ожидания.

Цилиндрический пылесос Energypower4 и беспроводной Powermove оснащены антибактериальной защитой Prohygiene, направляющей ультрафиолетовые лучи непосредственно на загрязненные участки. Это позволяет уничтожить до 99,99% бактерий! Внутренняя поверхность пылесборника всех моделей обработана специальным антибактериальным покрытием.

Беспроводной вертикальный пылесос Hotpoint Powermove сочетает высокую производительность и лёгкость использования. На полную зарядку устройства требуется всего 2 часа. Пылесос может работать непрерывно в течение часа, убирая большую квартиру. Технология мультициклон очищает входящие потоки воздуха от пыли и мелкого мусора, пропуская воздух через высококачественные фильтры.

Высокая манёвренность беспроводного пылесоса Powermove позволяет очщать самые труднодоступные уголки помещения. Все дополнительные насадки и аксессуары хранятся прямо в корпусе пылесоса, длина ручки легко регулируется, делая уборку еще доступней.

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