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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    21 июля 2017

    Новинки марки Zoffany в магазинах Manders

    В московских салонах Manders состоялась премьера новых линий английского производителя тканей и обоев Zoffany – Rothko и Damask. Дизайнеры собрали вместе все самые актуальные оттенки этого сезона - от сочных ягодных до модного горчичного.

    коллекция Zoffany

    Английская компания Zoffany, штаб-квартира которой находится в Лондоне, производит интерьерные ткани, обои, а также предметы интерьера и аксессуары, опираясь в том числе на богатейший архив исторических орнаментов. Новая коллекция настенных покрытий Damask, премьера которой состоялась в московских салонах Manders, включает восемь различных узоров - Beauvais, Brocatello, Crivelli, Malmaison, Pomergranate, Srtie, Tours, Villandry, созданных под впечатлением от классических образцов XVIII-XIX вв.

    коллекция Zoffany

    У коллекции невероятно сочная, актуальная сейчас цветовая гамма. Дизайнеры продемонстрировали, как можно освежить классический орнамент при помощи цвета. При этом, все задействованные образцы были переосмыслены на новый лад. Авторы коллекции преследовали цель – придать современному дизайну нотку историзма, но ни в коем случае не делать на этом акцент.

    коллекция Zoffany
    коллекция Zoffany

    Поражает тонкость проработки деталей орнамента – будь то стилизованный цветок артишока, листья или фруктовые ветви. Линия Strie, в которую вошли однотонные обои, построена на 15 уникальных оттенках. Создатели отталкивались от цветов различных минералов и драгоценных камней. Например, в линии декоров можно узнать оттенки янтаря и малахита. Эти обои, благодаря интенсивности и глубине цвета, эффектно дополняют коллекцию Damask, но также могут быть использованы и отдельно.

    коллекция Zoffany
    коллекция Zoffany

    Еще одна премьера от Zoffany – коллекция тканей. Роскошная шениль названа в честь художника Марка Ротко. При создании палитры Rothko авторы вдохновлялись работами художника, а также палитрой красок Zoffany. Материалы невероятно приятные на ощупь, а из-за сложного переплетения нитей, создается эффект сияния тканого полотна.

    Новые коллекции уже доступны в магазинах Manders, www.manders.ru


    коллекция Zoffany
    коллекция Zoffany
    коллекция Zoffany

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