Английская компания Zoffany, штаб-квартира которой находится в Лондоне, производит интерьерные ткани, обои, а также предметы интерьера и аксессуары, опираясь в том числе на богатейший архив исторических орнаментов. Новая коллекция настенных покрытий Damask, премьера которой состоялась в московских салонах Manders, включает восемь различных узоров - Beauvais, Brocatello, Crivelli, Malmaison, Pomergranate, Srtie, Tours, Villandry, созданных под впечатлением от классических образцов XVIII-XIX вв.

У коллекции невероятно сочная, актуальная сейчас цветовая гамма. Дизайнеры продемонстрировали, как можно освежить классический орнамент при помощи цвета. При этом, все задействованные образцы были переосмыслены на новый лад. Авторы коллекции преследовали цель – придать современному дизайну нотку историзма, но ни в коем случае не делать на этом акцент.

Поражает тонкость проработки деталей орнамента – будь то стилизованный цветок артишока, листья или фруктовые ветви. Линия Strie, в которую вошли однотонные обои, построена на 15 уникальных оттенках. Создатели отталкивались от цветов различных минералов и драгоценных камней. Например, в линии декоров можно узнать оттенки янтаря и малахита. Эти обои, благодаря интенсивности и глубине цвета, эффектно дополняют коллекцию Damask, но также могут быть использованы и отдельно.