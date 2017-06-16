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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

16 июня 2017Фурсова Ольга

Новая коллекция светильников от Клары фон Цвейгберг

Клара фон Цвейгберг создала коллекцию ламп для датского бренда Louis Poulsen

Новая коллекция светильников от Клары фон Цвейгберг

Формы и цветовые решения новых подвесных ламп от Клары фон Цвейгберг вдохновлены каруселями и воздушными шарами. Линия была создана специально для датского бренда Louis Poulsen. Форма всех ламп напоминает луковицу. Плафоны декорированы четырьмя полосами разных цветов. В палитре использованы оранжевый, небесно-голубой, лимонный, мятный, бирюзовый, синий и бордовый оттенки. С помощью структурирования цветовых акцентов дизайнер визуально изменяет форму каждого плафона, создавая иллюзию вращения.

Новая коллекция светильников от Клары фон Цвейгберг
Новая коллекция светильников от Клары фон Цвейгберг
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