Новая коллекция светильников от Клары фон Цвейгберг

Формы и цветовые решения новых подвесных ламп от Клары фон Цвейгберг вдохновлены каруселями и воздушными шарами. Линия была создана специально для датского бренда Louis Poulsen. Форма всех ламп напоминает луковицу. Плафоны декорированы четырьмя полосами разных цветов. В палитре использованы оранжевый, небесно-голубой, лимонный, мятный, бирюзовый, синий и бордовый оттенки. С помощью структурирования цветовых акцентов дизайнер визуально изменяет форму каждого плафона, создавая иллюзию вращения.